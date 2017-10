Schlüsselspiel zum Auftakt

Barsinghausen. Für die Denksportler aus dem Calenberger Land geht es am Sonntag wieder an die Bretter. Mit dem wichtigen Spiel beim SC Uetze-Hänigsen starten die Schachfreunde Barsinghausen in die neue Saison der Verbandsliga Süd .

In der vergangenen Spielzeit belegten die Gastgeber Platz neun und verdankten nur einem verminderten Abstieg ihren Klassenerhalt. Für die Barsinghäuser steht demnach gleich ein Schlüsselspiel auf dem Plan, um den ersten Schritt zum Saisonziel Ligaerhalt zu machen. Ein erfolgreicher Start wäre wichtig, denn „das Feld ist nominell wie spielerisch recht ausgeglichen“, glaubt SFB-Spitzenspieler Uwe Töllner. Mit dem HSK Lister Turm III ist ein starker Aufsteiger in die Staffel gekommen, der SV Laatzen und die Uetzer sind nach der Einschätzung Töllners „Wundertüten“.

Die Deisterstädter setzen dagegen auf ihre eingespielte Mannschaft der Vorsaison, wobei Mathias Gehrke nach einer einjährigen Pause wieder für Jan Erik Dreyer ins Team rückt. „Wir haben eine stabile Truppe. Die obere Tabellenhälfte zu erreichen, ist nicht unrealistisch“, findet Töllner.

Nach dem Abstieg der SVg Calenberg tummeln sich in der Kreisliga West mit dem Wiederaufsteiger SFB Barsinghausen II und dem SK Wennigsen drei Deisterclubs. Nicht nur die Derbys versprechen Hochspannung. „In der Staffel sind viele anspruchsvolle Gegner“, sagt Wennigsens Wolfgang Scharf. Obwohl seine Riege in der vergangenen Saison bis zum vorletzten Spieltag zittern musste, rechnet der Kapitän diesmal „mit einem gesicherten Aufenthalt im Mittelfeld“.

Forsche Töne kommen vom Barsinghäuser Kapitän Alexander Kirk: „Ich denke, wir sind stärker aufgestellt als in den vergangenen Jahren.“ Kirk setzt auf Leandro Harenkamp und Nachwuchsass Dennis Amrhein, die sich zuletzt deutlich steigern konnten. „Außerdem werden wir kaum auf Ersatz zurückgreifen müssen“, so Kirk. Die Nachbarn treffen übrigens gleich zum Auftakt in Barsinghausen (10 Uhr, Haus für Bildung und Freizeit, Langenäcker) aufeinander. „Das Spiel wird uns einen genaueren Aufschluss geben“, glaubt Scharf.

Kleine Brötchen backen die Calenberger Denksportler. „Der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksklasse ist nicht unser primäres Saisonziel“, betont Sprecher Michael Muth. Vielmehr wolle man den Nachwuchskräften Gelegenheit geben, Spielpraxis zu sammeln. „Vielleicht können wir in der nächsten Saison auch wieder eine zweite Mannschaft melden“, hofft Muth.

Von Uwe Serreck