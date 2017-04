Hannover. Ohne Hockey geht es doch nicht. „Ich war in Hamburg und habe bei den Spielen meines älteren Sohnes Max zugeschaut“, sagt Jürgen Schnepel. Das war ungewöhnlich in zweierlei Hinsicht: Er wurde in die Hansestadt von seiner Frau Annette begleitet, weil es ein privater Ausflug war. Und eigentlich hatte man den 59-Jährigen am Vorwochenende in Neuss vermutet, mit der Zweitliga-Männermannschaft von Hannover 78. Doch Schnepel ist nicht mehr Teammanager bei dem Club. Er hat dieses Amt niedergelegt – nach fast 20 Jahren.

Über die Gründe spricht Schnepel nicht im Detail. „Man hat sich ausgetauscht, es hat auch ein bisschen geraucht, aber man ist einander nicht böse“, sagt er. Grund für seinen Rückzug war offenbar die Ausrichtung des aktuellen Zweitligisten – damit ist 78 die am höchsten spielende Hockey-Männermannschaft in Hannover – für die Zukunft. „Als ich dort angefangen habe, spielte der Verein in der drittklassigen Regionalliga“, sagte er. „Ich wollte nicht, dass sich der Kreis mit mir schließt.“

Schnepel ist ein Hockey-Verrückter im positiven Sinne. Er hat mit 51 Jahren noch im Tor von 78 Punktspiele bestritten – in der Hallen-Bundesliga. Es wurmt ihn, dass seine Sportart in seiner Heimat bestenfalls zweitklassig ist. Das ginge besser, meint er. „Wir haben einen idealen Standort mit dem unmittelbar benachbarten Olympiastützpunkt. Dort gibt es ideale medizinische Betreuung und Beratung für die Leistungssportler“, sagt Schnepel. Für Hannover spreche auch das breite Hochschulangebot – Hockey ist nach wie vor ein Sport, den vorwiegend Studenten betreiben.

Ernüchternde „Semi-Absagen“

Aber das Spiel mit dem gebogenen Schläger hat hierzulande kaum professionelle Strukturen wie beispielsweise in den Niederlanden. Und wer im Hockey vorankommen will, muss viel Zeit ins Training investieren. Und da hapert es schon in der 2. Bundesliga: „Die Jungs trainieren zweieinhalb Mal die Woche, ich habe vor 40 Jahren schon viermal die Woche auf dem Platz gestanden“, sagt Schnepel. Zudem gebe es schon im Nachwuchsbereich ernüchternde „Semi-Absagen“ von Teammitgliedern vor den Punktspielen. „Wenn es um die Ausbildung geht, dann kann ich das ja noch verstehen“, sagt Schnepel. „Aber wenn es um das Kaffeetrinken bei der Oma geht ...“

Doch in Hannover wird jeder Hockeyspieler bei 78 und auch bei den eine Klasse tiefer spielenden Lokalrivalen DHC und DTV gebraucht, um den 16er-Kader für ein Feldpunktspiel vollzubekommen. „Es fehlt der Konkurrenzkampf wie bei den Bundesligisten“, sagt Schnepel. Der ältere Sohn Max (22) – Bruder Tobias (20) spielt bei 78 Hockey – muss sich beim Bundesliga-Zweiten Harvestehuder THC in einem Kader mit mehr als 20 Aktiven für die Wettkämpfe empfehlen. „Die trainieren täglich, auch schon mal mittwochs um sieben Uhr“, sagt Schnepel.

Dafür sorgen Vereine wie Harvestehude mithilfe von Sponsoren aber auch dafür, dass die Spieler sich wenige Sorgen um die Ausbildung, die Wohnung und den Lebensunterhalt machen müssen. „Solche Unterstützung fehlt in Hannover“, sagt Schnepel. Mäzene wie Günter Küster bei 78 könnten dies nicht allein leisten. Schnepel plädiert daher für eine Bündelung der Kräfte, die aber problematisch ist, weil 78, DTV und DHC die eigene Geschichte in Ehren halten.

Dabei hat 78 in der Saison 2013/2014 gezeigt, wie die 1. Bundesliga erreichbar ist. „Damals haben wir die besten Hockeyspieler aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt in einer Mannschaft gehabt“, sagt Schnepel. Diesem Team fehlten fünf Minuten zum Aufstieg, da kassierte es im letzten Punktspiel gegen den Düsseldorfer HC das entscheidende 0:1. Aktuell ist es aber schwierig, gute Spieler in Hannover zu halten. „Wir bilden gut aus, aber unsere Jugendlichen bekommen schon frühzeitig Anrufe von Hamburger Erstligisten“, sagt Schnepel.

„Ich bleibe Torwarttrainer“

Er wird trotz seines Rückzugs aus der 78-Männermannschaft weiter dem Nachwuchs helfen. „Ich bleibe Torwarttrainer“, sagt er. „Und ich biete das nicht nur für Hockeyspieler von 78 an.“ Zudem hat er auch schon Anfragen bekommen, ob er nicht selbst wieder im Tor spielen will – für die deutschen Hockey-Senioren. „Deren Weltmeisterschaft ist in Barcelona, das juckt mit schon in den Fingern“, sagt Schnepel, betont aber, dass solche Wettkämpfe keine Kaffeefahrt sind. „Die machen auch ihre Lehrgänge, bevor sie das Aufgebot nominieren.“

Von Carsten Schmidt