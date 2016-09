Los Angeles. In der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) ist das Heimspiel der L.A. Angels gegen die Seattle Mariners von einem schweren Zwischenfall überschattet worden. Matt Shoemaker (29) von den L.A. Angels erlitt eine Schädelfraktur.

Der Ball war nach seinem Wurf direkt vom Schlagmann zurückgekommen und hatte den Pitcher mit 105 Meilen pro Stunde (169 km/h) seitlich am Kopf getroffen. Shoemaker ging sofort auf die Knie und wurde noch auf dem Platz intensiv behandelt. Er hatte noch versucht, sich zu schützen, wie ein Video zeigt, das auf Twitter veröffentlicht wurde – aber der Ball war zu schnell.

