Tanzen. Er hat seinen Teamkollegen nicht die Show gestohlen, aber einen ganz großen Auftritt hat Aryan Mohammed vom Garbsener TanzCentrum Kressler schon hingelegt. Beim Deutschland-Cup im Disco-Dance ließ der Neunjährige in der Kategorie Kinder-Solo alle Kontrahenten hinter sich. In Bochum gab es insgesamt sechs Medaillen für die Garbsener Tänzer.

„Aryan bringt alles mit, was man als Disco-Dancer braucht. Wenn er weiter so fleißig trainiert, hat er eine große Zukunft vor sich“, lobte Trainerin Tara Langrehr den jungen Mann, der das Publikum verzückt hatte. Auch Solistin Jessica Kotzur überzeugte, die 13-Jährige gewann Silber und schaffte es überdies mit Duopartnerin Nina Kuschel ins Finale, bei dem Rang sechs blieb.

Bunt und erfolgreich sind die Starter und Formationen des TanzCentrums Kressler beim Deutschland-Cup. Zur Bildergalerie

Sechste wurden zudem Garbsens Starterinnen in der Hauptgruppe (ab 16 Jahren). Laura Sophie Schröder/Joana Philipp sowie Ce­line Sobotta/Carolin Kobialka teilten sich diesen Platz punktgleich.

Mit ihrer neuen „Kirmes“-Choreografie begeisterte die Crazy Crocodile Company, wie Coach Manuel Kressler berichtete. „Wir kamen den Weltmeistern aus Bochum gefährlich nahe. Das macht Mut für die bevorstehende WM in Tschechien“, sagte Kresser. Das neu zusammengestellte Team – 16 Tänzerinnen hatten nach der vergangenen Saison aufgehört – landete auf Rang zwei.

Bei den Junioren-Formationen eroberte das Teenage Team der Kresslers beinahe den Titel zurück, doch nur zwei der der fünf Wertungsrichter sahen Garbsens Disco-Dance-Nachwuchs ganz vorne. Trainerin Maria Damer kommentierte: „Das Ergebnis zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wenn wir weiterhin so gut arbeiten, stehen wir bald wieder dort, wo wir hin möchten.“

Bei den Kinder-Formationen wurden die Happy Hippo Kids Dritte. Auch die beiden weiteren Kressler-Teams tanzten ins Finale: The inner Circle, Garbsens zweite Hauptgruppen-Formation, belegte den 7. Rang. Die Energy Elements landeten bei den Junioren auf Platz sechs.

Bei den Small Groups verpasste die Gruppe Stagedive das Siegerpodest der Junioren als Vierter nur knapp. In der Hauptgruppe gab es das sechste Edelmetall für das TanzCentrum Kressler. Der neu zusammengestellten Formation Love glückte ein starkes Debüt, das vom Wertungsgericht mit Silber belohnt wurde. Die Gruppe Glam Star wirbelte ebenfalls souverän ins Finale und belegte den 5. Platz.

Die Platzierungen in den Nachwuchskategorien –

Rising Star Duos – Hauptgruppe: 2. Lea Schwarz / Ole Patermann; Junioren: 3. Julia Kurcz / Nele Röder, 4. Nathalie Najdis / Jurika Thannheiser, 6. Mimi Schwörer / Leni Finnja Köwing; Kinder: 1. Liv Elin Köwing / Ann Hüper; Rising Star Solos – Junioren: 5. Justine Stange; New Star Duos – Junioren: 5. Sophie Tepfer & Carolin Giha Lugo; New Star Solos – Kinder: 2. Melanie-Kristin Aplas, 3. Madeleine Brauer

Von Stefan Dinse