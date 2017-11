Seelzer Teams schlagen sich prima

Tischtennis. Für Gelb-Rot gibt es zwar keinen Hallen-Verweis, aber einen Zähler für den Gegner – das ist die Regel beim Tischtennis. Und dieser eine Punkt ist eben ein Knackpunkt gewesen. Gintautas Juchna, Spitzenspieler des Männer -Oberligisten TSV Hagenburg, hat die Ampelkarte gesehen im wichtigen Duell mit dem Polen Adrian Dubiel vom MTV Jever. Da lag er im fünften Satz mit 8:10 hinten, für das Werfen des Schlägers auf den Tisch kassierte er den entscheidenden Verweis. „Da waren wir geschockt. Gintautas ist der beste Mann der Liga, den man muss man erst mal schlagen“, kommentierte TSV-Vorsitzender Wolfgang Linke. Die Hagenburger verloren mit 4:9, ließen tags darauf aber eine hervorragende Leistung nebst eines 8:8 bei Hannover 96 folgen.

Es war nicht allein wegen der zweiten Saisonniederlage Juchnas, bei der Dubiel viel Glück mit Netz- und Kantenbällen hatte, eine denkwürdige Begegnung. „Die Qualität der Bälle war schlecht, das haben alle gesagt. Wir kamen damit nicht gut zurecht“, berichtete Linke. Zudem kritisierte er den Unparteiischen: „Was Gintautas gemacht hat, war ohnehin halb so wild. Aber ein Jeveraner hat das am Nebentisch auch getan – ohne Konsequenzen.“ Dieser verkorkste Auftritt gipfelte darin, dass die Duschen nicht funktionierten. Die Hagenburger waren bedient, der Vorsitzende und Manager räumte freilich ein: „Die Jeveraner waren besser.“

Bei 96 waren die Seeprovinzler dann besser. Der Litauer Juchna bezwang erstmals – und obendrein deutlich – seinen Angstgegner Zak Wilson. Ferner gewannen Juchnas Landsleute Andrius Preidzius und Ernestas Mincevicius ihre Einzel. Der TSV lag nach dem 3:2 stets vorn, das abschließende Doppel verloren Juchna/Preidzius in fünf Durchgängen. Mit 5:2 hatten sie gegen Richard Hoffmann/Wilson im fünften Satz geführt. „96 hat einen Punkt gewonnen. Von uns haben alle klasse gespielt“, resümierte Linke.

Masse an Siegen für den TTV

Vom „erfolgreichsten Wochenende aller Zeiten“ hat Alexander Vogel vom TTV 2015 Seelze geschwärmt: „Es hat eine Masse an Siegen in wichtigen Spielen gegeben. Ich bin in einer Euphorie-Phase gelandet – und immer noch drin.“ Die Verbandsliga-Männer fuhren dabei einen Pflichterfolg ein, bezwangen den TSV Heiligenrode mit 9:2.

Die als Absteiger gehandelten Gäste verkauften sich nicht schlecht, sie bestätigten die zuvor ordentlichen Resultate. Dennoch gerieten die Hausherren nicht in Gefahr, das 3:0 in den Doppeln war vorentscheidend.

Wie ein rostiger Güterzug

Ungleich wichtiger war der Doppelerfolg der TTV-Reserve in der Landesliga, die zuvor sieglosen Seelzer schlugen mit Macht zurück. Sie bezwangen Hannover 96 II mit 9:5 und den SV Emmerke mit 9:3. Vogel verglich die Zweite Formation mit einem älteren Güterzug: „Der ist rostig und muss langsam ins Rollen kommen. Das ist jetzt geschehen.“ Gegen 96 entschied Benjamin Markmann beide Einzel für sich. Gegen die Emmerker gelang das Sebastian Reh, Nils Dahle und Michell Zimmermann. „Jetzt kommen noch zwei leichtere Aufgaben – mit zwei Siegen sind die Abstiegsplätze ganz weit weg“, lobte Vogel.

Bezirksoberligist TSV Hagenburg II hat beim RV Kehrwieder Dinklar mit reichlich Krampf 9:6 gewonnen. „Unsere starke Mitte hat uns im Spiel gehalten. Mit dem bevorstehenden Derby im Hinterkopf und der Favoritenrolle war bei allen eine Blockade zu spüren“, sagte Kapitän Carsten Linke. Mit 4:6 lagen die Gäste zurück, dann drehten sie auf.

Auch die Frauen des TTV 2015 Seelze haben ihre Sache in der Verbandsliga prima gemacht. Dem ungefährdeten 8:2 beim TVJ Rehburg folgte ein 8:6 im Derby gegen den TuS Gümmer. „Wir haben die Niederlagen gegen die vier stärksten Teams zu Beginn gut weggesteckt. Die Sicherheit ist nun da. Dass die Siege kommen, ist folgerichtig“, kommentierte Coach Alexander Vogel. „Es ist blöd gelaufen, Svenja Kruse und ich hatten einen schwachen Tag“, stellte TuS-Sprecherin Anke Donges fest und fügte hinzu: „Es reicht eben nicht, wenn alle Last auf nur vier Schultern liegt. Dennoch war es knapp.“

Gümmers sehr gute Annina Heyde war abermals nicht zu bezwingen, bis zum 6:6 ging es hin und her. Den entscheidenden Punkt markierte Lea Hoffmann (Position 4) in vier Sätzen gegen Kruse (2). „Lea war die Matchwinnerin. Dabei hatte sie zuvor schon Niedersachsenliga gespielt – und es war das letzte Duell, das lief. Alle haben auf diesen Tisch geschaut. Dabei die Nerven zu behalten – Respekt.“ Zwei lösbare Aufgaben warten in diesem Jahr noch auf den Neuling. „Gewinnen wir beide Spiele, steigen wir nicht ab“, bekräftigte Vogel.

Der ersatzgeschwächte SV Frielingen unterlag dem TTC Lechstedt mit 2:8. Annika Badenhop und Lorena Hainke fuhren die Punkte ein. „Wir müssen irgendwie die Hinrunde überstehen“, sagte die verletzte Birgit Franzen. Sie konnte nur zuschauen.

Landesligist TSV Bokeloh unterlag dem TSV Loccum mit 0:8.

Für Bezirksoberligist TTV 2015 Seelze III setzte es zwei Pleiten. Zuerst beim SV GW Stöckse mit 0:8, dann daheim gegen den Badenstedter SC mit 3:8.

Von Stefan Dinse