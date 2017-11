Seelzer schlagen sich mit Fluch herum

Tischtennis. „Es ist ein kleiner Fluch gewesen, der uns da getroffen hat.“ Alexander Vogel ist nicht amüsiert gewesen nach diesem spannenden Topduell. Der TTV 2015 Seelze hat beim Badenstedter SC mit 5:9 verloren – und zugleich alle fünf Fünf-Satz-Partien. „Ich glaube, das ist uns noch nie passiert. Und ich glaube nicht, dass noch einmal passieren wird“, bekräftigte der 29-jährige Spitzenspieler.

Alle drei Doppel gingen im fünften Abschnitt an die Hausherren. „Das war schon ein kleiner Bruch. Dennoch ist es ein tierischer Kampf gewesen für die Badenstedter, wenige Punkte haben entschieden“, sagte Vogel. Weil in Runde eins der gute Jan Wassermann (Position 2) Jan-Helge Petri glatt bezwang, die Mitte mit dem famosen Nils Lohmann (3) ein 1:1 erzielte und unten Ron Fiedler sowie Janis Hansen die Oberhand behielten, sah es plötzlich aber gar nicht mehr so übel aus. Mit 4:5 lagen die Gäste nur noch hinten. Dann gab Vogel gegen Petri im fünften Durchgang eine Führung aus der Hand und Lohmann unterlag Nathaniel Weber nicht minder knapp in der Partie des Tages. „Das war extrem ansehnlich, wirklich allererste Sahne“, lobte Vogel die Kontrahenten.

Gegen den nicht zu schlagenden Badenstedter Block-Konterspieler David Selim (2) war kein Durchkommen, auch das war ein Knackpunkt dieser Begegnung; Wassermann und Vogel scheiterten. Jonas Hansen (4) markierte den finalen Punkt der Seelzer.

„Es ist der zweite Dämpfer für uns. Das war ja sozusagen das Spiel um Platz zwei. Aber wenn wir die nächsten Partien gewinnen, werden wir am Ende Zweite sein“, fasste Vogel optimistisch zusammen. Der SC Hemmingen-Westerfeld sei nicht zu stoppen. Aber Rang zwei und damit die Aufstiegsrunde will sich der TTV sichern.

Bezirksoberligist TTV Seelze III spielt weiter glücklos – gegen den TuS Gümmer hieß es am Ende ebenso 7:9 wie zuvor gegen die Sp.Vg. Hüpede/Oerie. Gümmers Doppel Stefan Berger/Thomas Jatzek entschied das Derby.

Frauen -Bezirksoberligist TuS Gümmer II unterlag dem TSV Heiligenrode II mit 1:8. „Zwei Punkte mehr wären aber möglich gewesen“, sagte Sprecherin Iris Krystmanski – so siegte allein Louisa Brinkmann.

Der SV Frielingen II bezwang die nur mit drei Akteurinnen angetretene TTSG Wennigsen mit 8:2 und musste sich der TSG Ahlten mit 3:8 beugen. „Die Ahltenerinnen waren sehr stark. Wir sind sehr zufrieden mit den zwei Punkten, das passt“, kommentierte Kapitänin Andrea Kolbien.

Von Stefan Dinse