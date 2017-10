Seelzer werden ausgebremst

Motoball. Diese Nachricht ist wie ein Blitz eingeschlagen: Torhüter Kevin Hahnenberg, Goalgetter Tobias Hahnenberg und Jan Berner verlassen den 1. MSC Seelze – das Trio kehrt zu seinem Heimatverein MSC Pattensen zurück. Eine echte Hiobsbotschaft ist dies.

Gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass die Seelzer im Halbfinale um die deutsche Motoball-Meisterschaft Rekord-Titelträger MSC Ubstadt-Weiher daheim mit 5:3 bezwungen haben. Zum Finaleinzug reichte es nach der 1:10-Pleite aus dem Hinspiel zwar nicht, aber dieser Sieg krönte eine fantastische Saison, die beste der Vereinsgeschichte seit 42 Jahren. Maßgeblichen Anteil an dieser Erfolgsstory hatten zweifellos die Hahnenberg-Brüder und Jan Berner.

Mittelschweres Beben

Der Abgang des Trios hat beim MSC Seelze und sämtlichen Anhängern des Teams ein mittelschweres Beben ausgelöst. Kein Wunder, wenn gleich drei beliebte Stammkräfte den Club verlassen. „Ja, das ist echt krass“, kommentierte Spielertrainer Vygandas Zilius. Aber die Nachricht sei keineswegs aus heiterem Himmel gekommen. „Es gab direkt nach dem Halbfinale Gespräche mit dem Vorstand, dem Sportleiter und mit mir als Trainer.“ Alle Überredungsversuche änderten nichts am Entschluss der drei Pattenser. „Ich kann deren Entscheidung, zu den sportlichen Wurzeln zurückzukehren und dort eine neue Herausforderung zu suchen, auch durchaus verstehen“, kommentiert Zilius.

Vor drei Jahren gab es Querelen und Zoff beim MSC Pattensen, die Hahnenbergs schlossen sich damals dem 1. MSC Seelze an. Berner wechselte erst zu Tornado Kierspe, er stieß im vergangenen Sommer zur Zilius-Truppe. Dass die Riege vom Kanal seit 2015 drei Nordmeister-Titel in Folge eingefahren hat und in der abgelaufenen Saison im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft stand, ist zweifellos auch ein Verdienst der Hahnenbergs, Kevin als Bank zwischen den Pfosten und Tobias als Garant für Tore. Berner konnte verletzungsbedingt erst zum Ende dieser Spielzeit seinen Teil zum sportlichen Triumph beitragen.

„Unser Dank gilt insbesondere den beiden Hahnenbergs, die mitverantwortlich sind für die erfolgreichste Ära des Vereins“, betont Zilius. Mittlerweile sind die Zwistigkeiten in Pattensen offenbar ausgeräumt, und somit ist der Weg frei zur Rückkehr.

Drei richtig gute Jahre

„Ich hatte drei richtig gute Jahre in Seelze“, erklärt Tobias Hahnenberg, er habe mit der Mannschaft viel Schweiß, Tränen und Blut gelassen. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. „Aber der zeitliche Aufwand, immer vom Wohnort und Arbeitsplatz in Pattensen nach Seelze zu pendeln, ist doch sehr groß. Man kann halt nicht mal eben zum Platz und das Moped machen.“ Mit den Verantwortlichen in Pattensen habe er sich inzwischen ausgesprochen. „Vor zwei Wochen habe ich dem Team und Vorstand in Seelze meinen Wunsch vorgetragen. Und die haben Verständnis gezeigt und mir eine gute Zukunft gewünscht.“ Tobias Hahnenberg wird beim Lokalrivalen die Rolle des Spielertrainers einnehmen, er löst Jens Schedel als Coach ab. Als Co steht ihm Jan Berner zur Seite.

„Es war wirklich eine tolle Zeit mit den Jungs. Aber es geht weiter“, sagt Zilius. Der Rest des Teams bleibe zusammen, sprich: Der vierte Pattenser im Bunde, Keeper Jerome Hahne, bleibt dem MSC Seelze treu, er wohnt inzwischen in Velber. Neuverpflichtungen? „Der Kader ist noch nicht zu 100 Prozent zusammengestellt“, formuliert Zilius. Vielleicht zieht der Nordmeister ja noch eine Überraschungskarte aus dem Ärmel. Sicher ist, die Seelzer stehen vor neuen sportlichen Herausforderungen. Ein Gutes hat das Ganze allerdings, zumindest für die neutralen Motoball-Fans: Die Revierderbys gegen die Pattenser dürften superspannend werden, zuletzt waren die Duelle doch eine sehr einseitige Angelegenheit. Aber jetzt spielt das Trio ja wieder auf der anderen Seite.

Von Nicola Wehrbein