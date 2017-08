Seelzer wollen zum Nord-Titel rasen

Motoball. Wer holt den Titel in der Bundesliga Nord? Die Motoballer vom Kanal haben es am Sonntag auf heimischem Platz an der Klöcknerstraße in der eigenen Hand – respektive auf dem Fuß. Primus ­1. MSC Seelze empfängt im Spitzenspiel den Tabellenzweiten MSF Tornado Kierspe. Der Anpfiff ertönt um 15 Uhr. Wer dieses Duell für sich entscheidet, der darf fast schon die Sektkorken knallen lassen.

Es ist das Aufeinandertreffen der beiden mit Abstand stärksten Formationen der Nordliga; die restlichen fünf Teams fahren mehr oder weniger hinterher. Beide Mannschaften sind an diesem vorletzten Spieltag an Punkten gleichauf. Beide sind noch ungeschlagen. Die Seelzer haben nur aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz die Nase vorn. Beim 5:5 im Hinspiel hatten sich die Top-Riegen eine temporeiche, turbulente und bis zur letzten Sekunde spannende Partie geliefert. Den 2:5-Rückstand holte das Team um MSC-Spielertrainer Vygandas Zilius erst im finalen Viertel auf. Eine enge Kiste.

„Unser Fehler im Hinspiel war, dass wir im Abschluss viel zu hibbelig agiert haben“, sagt Zilius. „Unsere Aktionen waren oft total überhastet, dadurch haben wir gerade in der Anfangsphase etliche gute Chancen vergeben.“ Am Sonntag auf heimischem Terrain werde sein Team auf alle Fälle mit mehr Ruhe und Sicherheit ins Spiel gehen. „Wir wissen, worum es geht und wie es geht“, betont der Coach – „wir wissen, wie wir deren Abwehr und Torhüter knacken können.“ Die Seelzer haben viele Kombinationen und Fahrwege einstudiert, um im Angriff möglichst flexibel zu sein. „Das macht es den Kierspern schwer, damit können wir ihnen gefährlich werden.“ Auf der anderen Seite haben die Tornados mit Louis Heller einen klasse Offensivmann in ihren Reihen, nicht dabei sein wird wohl der verletzte MSF-Goalgetter Pascal Loskand. Das spielt den Platzherren natürlich in die Karten. „Ob mit oder ohne Loskand, wenn Tornado vors Tor kommt, wird es brandgefährlich“, weiß Vygandas Zilius, „das müssen wir unterbinden, indem wir hinten hellwach sind und kompakt stehen.“

Spannung und Dramatik sind in diesem Duell der Giganten garantiert. Dem Gewinner dieser Begegnung dürfte der Nordmeister-Titel kaum noch zu nehmen sein. Zwar steht noch ein Spieltag aus – aber da sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Zu dominant sind diese beiden Riegen bislang aufgetreten, zu harmlos präsentierte sich der Rest der Liga. Vorbei ist die Saison dann allerdings noch lange nicht. In den Play-offs spielen die jeweils besten vier Mannschaften der Nord- und Südliga den deutschen Meister aus. Aber das ist Zukunftsmusik.

Erst einmal wollen MSC-Torhüter Kevin Hahnenberg, Nationalspieler Tobias Hahnenberg, die Zilius-Brüder Vygandas und Dovydas sowie Stefan Schwarz und Co. ihr drittes Nord-Meisterstück in Folge perfektmachen. Die Mannschaft ist vollzählig, auch Jan Berner wird mit von der Partie sein. „Wir konnten uns zuletzt beim 23:1 gegen den MSC Kobra Malchin nochmal gut einspielen“, sagt der Coach, Goalgetter Hahnenberg drückt es so aus: „Wir haben uns in Malchin schon eingeschossen.“

Die Stimmung im Seelzer Team ist bestens – und voller Optimismus: „Natürlich darf man so ein Spiel nie unterschätzen, erst recht nicht gegen die Tornados, aber ich denke, wir können nach dem Abpfiff feiern“, sagt Tobias Hahnenberg im Brustton der Überzeugung.

Von Nicola Wehrbein