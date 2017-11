Seelzerinnen könnten sich gratulieren

Tischtennis. Von einer Spielerin hängt viel ab für den TTV 2015 Seelze. Kommt der TSV Watenbüttel II zum Vergleich am Sonntag um 11 Uhr mit Elisabeth Wolf, dürfte für die Gastgeberinnen in der Frauen -Verbandsliga nicht viel zu holen sein. Fehlt dem Tabellensiebten indes seine Spitzenkraft, hält TTV-Coach Alexander Vogel den fünften Sieg am Stück für möglich: „Dann hätten wir eine Super-Hinrunde gespielt. Und mit zehn Punkten, das sage ich jetzt mal, steigt man aus dieser Klasse nicht ab.“

Wolf hilft regelmäßig in der Regionalliga-Mannschaft aus, mit ihr hat der TSV eine andere Qualität. „Es wäre dann ein Favoritensieg zu erwarten. Elisabeth ist sehr stark“, sagt Vogel. Dessen ungeachtet reite seine Formation auf der Erfolgswelle und sei mit den Noppenspielerinnen Seraphine Moser und Emilia Wiche im oberen Paarkreuz für jeden Gegner unangenehm. „Eins steht fest: Wenn wir diese Partie gewinnen, nimmt uns das sehr, sehr, sehr viel Druck“, sagt Vogel.

Ausgehend von der Zehn-Punkte-Marke Vogels kann Staffelkontrahent TuS Gümmer nicht mehr viel passieren, ihm fehlen dazu nur zwei Zähler. Am Sonnabend um 14 Uhr daheim gegen die Wolfenbüttelerinnen und am Sonntag um 14 Uhr beim TTC Lechstedt könnten es in Summe gar derer vier werden. „Wir wollen punkten, es ist Zeit dafür“, bekräftigt Teamsprecherin Anke Donges.

Soll es im nächsten Jahr tatsächlich ein Verbandsliga-Duell mit der ersten Mannschaft geben, darf der TTV Seelze II in der Landesliga nicht mehr viel liegenlassen. Die Aufgabe am Sonntag (16 Uhr) ist aber nicht im Vorbeigehen zu erledigen, der TSV Steinbergen hat sich bisher unter Wert verkauft. Der punktlose TSV Bokeloh hat zwei Stunden vorher den TTC Bors­tel zu Gast.

In der Bezirksoberliga wäre der dritte Zähler für den TuS Gümmer II wertvoll, im Ringen gegen den Abstieg bleibt es eng. Am Freitag um 20 Uhr ist der TK Weser Nienburg zu Gast.

Eine lösbare Aufgabe hat der TTV 2015 Seelze II in der Männer -Landesliga. Siegen die Seelzer am Sonnabend (19 Uhr) beim TTC Lechstedt, kann das Punktekonto in diesem Jahr ausgeglichen werden. „Das hätte man sich angesichts des katastrophalen Starts kaum vorstellen können“, kommentiert Vogel. „Wenn diese Mannschaft den Abstieg verhindern kann, und um nichts anderes geht es für sie, dann ist das für den Verein Gold wert.“

Bezirksoberligist TTV Seelze III kann die Abstiegsplätze verlassen mit einem Doppelerfolg – der erscheint möglich. Am Sonnabend um 13 Uhr kommt der TuS Bothfeld, am Sonntag um 16 Uhr der TV Stuhr. Auch der TuS Gümmer hat Heimrecht: am Sonnabend um 14 Uhr gegen Hannover 96 III, am Sonntag um 18 Uhr gegen den FC Bennigsen.

In der Staffel Süd tritt der TSV Hagenburg II auswärts an. Am Freitag (19.30 Uhr) steht die Partie beim MTSV Eschershausen an, am Sonnabend (18 Uhr) geht es zum TTS Borsum II.

Von Stefan Dinse