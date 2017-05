Springe. Die HF Springe basteln weiter am Aufgebot für die nächste Saison in der dritthöchsten Spielklasse – sie haben den auslaufenden Vertrag mit Sergej Gorpishin um ein Jahr verlängert. Der 19-Jährige, der im vergangenen Sommer von Eintracht Hildesheim, die am Wochenende in der Relegation die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt gemacht hat, zu den Deisterstädtern gewechselt ist, bildet somit weiterhin mit Sebastian Preiß das Gespann am Kreis. „Sergej bringt neben viel Talent auch großen Ehrgeiz mit, wir wollen ihn weiter ausbilden und fördern“, sagte Trainer Oleg Kuleshov. „Er hat in dieser Spielzeit bereits viel gelernt, diesen Lernprozess wollen wir fortsetzen.“

Gorpishin, der auch schon für die russische Juniorenauswahl gespielt hat, ist der Sohn von Wjatscheslaw Gorpishin, dem Co-Trainer der Handballfreunde. In der abgelaufenen Spielzeit ist er vor allem in der Abwehr zum Einsatz gekommen – unter anderem gemeinsam mit Preiß im Mittelblock. „In der Defensive hat Sergej viel dazugelernt und gehört zum festen Stamm unserer Abwehr. Im Angriff hingegen gibt es für Sergej sicherlich noch Potenzial und Steigerungsmöglichkeiten“, betont Dennis Melching. Der Manager der HF hat mit der Vertragsverlängerung von Gorpishin zwar eine Baustelle im künftigen Kader geschlossen, er sieht sich jedoch noch mit einigen offenen Personalien konfrontiert: Fraglich ist, wer künftig bei den Schwarz-Weißen zwischen den Pfosten steht. Die Verträge mit den bisherigen Torhütern Svebor Crnojevic und Mustafa Wendland sind ausgelaufen. Gleiches gilt für die Kontrakte von Rechtsaußen Pawel Pietak und Spielmacher Amer Zildzic.

Einziger feststehender Abgang ist bisher Tim Coors – der Linkshänder hat sich seinem Heimatverein HSG Delmenhorst angeschlossen. Wer ihn bei den Springern ersetzt, steht noch nicht fest.

Von Benjamin Gleue