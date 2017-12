Shooters behalten junge Adler im Auge

Basketball. Einen weiteren Sieg zum Ende der Hinrunde – den wünschen sich die TSV Neustadt temps Shooters. Am Sonntag um 14 Uhr geht es zu den TSV Westerstede Eagles. Doch auch wenn der Gegner als Zehnter im hinteren Feld der 1. Regionalliga und damit klar hinter der Nummer zwei aus Neustadt liegt, wird es keine leichte Aufgabe, die Adler zu rupfen.

Der Grund ist erst auf den zweiten Blick ersichtlich. „Wir spielen an einem Sonntag gegen die“, sagt Teammanager Jan Gebauer. Und das bedeutet, dass die starken TSG-Jugendspieler, die per Doppellizenz auch für den Oldenburger TB in der 2. Liga Pro B am Ball sind, für Westerstede auflaufen können. Wenngleich sie noch jung sind, haben diese Westersteder viel Einsatzzeit und damit Erfahrung eine Liga höher sammeln können. „Mit den Pro-B-Spielern ist die TSG ein ernstzunehmender Gegner. Die jungen Spieler sind in der 1. Regionalliga die Anführer ihrer Truppe“, weiß Gebauer. So kommt ein Robert Drijencic auf einen Schnitt von 24 Punkten pro Partie. Auch Westerstedes effektivsten Akteur kennt Gebauer genau. Marcello Schröder wechselte zu Saisonbeginn vom SC Weende nach Westerstede. Und Weende war in der vergangenen Spielzeit ein Gegner der Shooters in der 2. Regionalliga. „Das sind aber nur zwei von insgesamt sieben Spielern der TSG, die im Schnitt zweistellig gepunktet haben“, warnt Gebauer seine Männer. „Wir werden die TSG nicht unterschätzen. Im Gegenteil: Das Spiel wird schwierig. Wir müssen uns da richtig durchbeißen. Nur wenn der Fokus bei 100 Prozent liegt, haben wir Chancen, auch das letzte Spiel der Hinrunde zu gewinnen“, sagt Gebauer. Auch die Halle in Westerstede spricht mehr für die Eagles. „Die große triste Halle kommt eher dem Gegner entgegen. Wir müssen Energie und Willen von Anfang an zeigen“, fordert er.

Headcoach Allen Ray Smith hat alle Mann an Bord – Blessuren gibt es aktuell nicht. Das soll auch in diesem Vergleich so bleiben. Denn Pause haben die Shooters nach dieser abschließenden Prüfung des Jahres noch nicht – obwohl das nächste Duell erst im Januar ansteht. „Das Training geht noch bis zum 21. Dezember weiter. Danach haben die Spieler bis zum 2. Januar frei. Aber von unserem Athletiktrainer haben alle Hausaufgaben für die Zeit bekommen“, versichert Gebauer.

Von Matthias Abromeit