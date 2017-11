Shooters wirbeln Twisters durcheinander

Basketball. Mit einem Tornado hatte das wenig zu tun, was die Rendsburg Twisters in der Michael-Ende-Schule gezeigt haben. Es war höchstens ein laues Lüftchen. Die TSV Neustadt temps Shooters waren es, die ihren Gegner in der 1. Regionalliga durcheinander wirbelten. Mit 88:59 gewannen sie vor ihren 342 Fans gegen den bisherigen Tabellenvierten, feierten ihren höchsten Saisonsieg und kletterten fast nebenbei auf Platz drei der Liga.

Nur nach dreieinhalb Minuten lagen die Neustädter noch mit 5:6 zurück. Aber schon die Dreier von Rishi Kakad und Mubarak Salami sorgten für den ersten etwas deutlicheren 11:6-Vorsprung. Dabei blieb es nicht lange. Weil die Rendsburger, die bisher den besten Angriff der Liga stellten, extrem schlecht trafen und auch an der Freiwurflinie versagten (nur zwei von zwölf Versuchen verwerteten sie), lagen die Shooters zum Ende des ersten Viertels mit 18:12 vorn.

Das reichte besonders Kakad noch lange nicht. Allein im zweiten Abschnitt legte er drei Dreier nach. „Er ist richtig heiß gelaufen. Und wir haben tollen Teambasketball gezeigt und gepunktet, wie wir wollten“, meinte Teammanager Jan Gebauer. Rendsburgs Liga-Topscorer Garrett Jefferson blieb dagegen blass. „Nur vier Pünktchen hat er bis zur Halbzeit geschafft“, sagte Gebauer. Die Shooters gingen mit einem 46:27-Vorsprung in die Kabine.

Und auch der Wiederbeginn demoralisierte die Gäste. Nun steuerten die Nachwuchs-Asse Salami und Mayika Lungongo eine 8:0-Punkte-Serie zum 54:27 bei. „Im Anschluss legten die Rendsburger das erste und letzte Mal in diesem Spiel so etwas wie einen Lauf hin“, kommentierte Gebauer die neun Punkte der Gäste in Folge. Doch von diesen zwei Minuten erholten sich die Shooters postwendend. Sie konterten ihrerseits mit einer 16:0-Punkte-Serie. Der 70:36-Zwischenstand glich einer Demütigung. „Eigentlich war das Spiel schon vorher entschieden. Spätestens aber nun“, kommentierte Gebauer.

Im letzten Abschnitt nahmen die Shooters das Tempo etwas heraus und wollten zu oft für die Fans zaubern. Das hatte zu Folge, dass das Schlussviertel mit 18:21 verloren ging. Interessieren tat das aber keinen mehr. „Ich hatte gehörigen Respekt vor den Gästen, ihrer tollen Serie und den guten Spielern. Doch was unsere Jungs dann gezeigt haben, war wirklich mega gut“, lobte Gebauer. Sein Team ließ den Ball laufen, jeder hatte Chancen und nutzte sie auch. „Wir sind sehr stolz auf das Team“, fügte der Manager hinzu.

TSV Neustadt: Kakad (20), Hersisia (14), Salami (11), Marvin (10), Williams (10), Lungongo (6), Brauner (6), Bankole (5), Doekhi (5), Holsten (1), Tsokos, Tyrekids

Von Matthias Abromeit