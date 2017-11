Sieben Freundinnen im EM-Finale

Tanzen. In erster Linie ist es ein Abenteuer gewesen für die Disco-Dance-Formation beYoutiful in Weißrussland. Schon die Anreise per Flugzeug in die Hauptstadt Minsk zählte dazu, denn derlei können sich die Tänzerinnen der Turn-Gemeinschaft Schloß Rick­lingen finanziell eigentlich nicht leisten. Das aber hat die siebenköpfige Delegation offenbar noch mehr zusammengeschweißt. Bei der Europameisterschaft erreichten die Garbsenerinnen Platz fünf bei den Hauptgruppen in der Kategorie Smallgroups. „Das Finale ist unser großes Ziel gewesen, deshalb sind wir mehr als zufrieden mit unserem Auftritt“, berichtete Trainerin Sina Raffert, die selbst tanzte.

Zu den Smallgroups gehören bis zu sieben Starterinnen, mindestens aber drei. Sina Raffert komplettierte beYoutiful auf dem Parkett, während ihre Schwester Kim, die sich aufs Coachen beschränkt, daheim bleiben musste – es wäre einfach zu teuer geworden. „Langfristig wollen Kim und ich aber beide nur noch trainieren. Ich war mit dabei, damit wir sieben Tänzerinnen sind“, kommentierte Sina Raffert.

Schnelle Musik aus den Charts

Adriana Kahl, Lisa Höppner, Marina Wellmann, Rabea Hundertmark, Madeleine Gerlach, Lara Voigt und Raffert überzeugten auch in Minsk, nachdem sie bereits den deutschen Meistertitel gewonnen hatten und beim Welt-Cup auf Platz zwei gelandet waren. In ihrer Kategorie wird zu Musik aus den Charts getanzt, die aber mit 34 bis 35 Takten pro Minute unterlegt, also sehr schnell gespielt wird. Welche Titel jeweils ertönen, wissen die Tänzer vorher nicht – daher erstellen sie auch keine eigenen Choreographien, wie es bei den Formationen geschieht. „Uns geht es weniger um die Athletik wie Sprünge, sondern um Bilder, die wir darstellen“, sagte Raffert und fügte hinzu: „Das ist uns offenbar ganz gut gelungen, wobei das auch Geschmackssache ist und wohl von jedem Wertungsrichter anders gesehen wird.“

Die Vorrunde überstanden beYoutiful souverän, auch das Semifinale meisterten sie. Damit schafften sie es ins Finale, die Runde der letzten fünf. „Viel mehr war nicht möglich, denn die skandinavischen Mannschaften waren klar favorisiert. Es war eigentlich klar, dass sie die Medaillen unter sich ausmachen“, berichtete Raffert. So gingen Platz eins und drei an Norwegen, zu EM-Silber wirbelte Finnland.

Alle sind befreundet

Großes Plus der Garbsenerinnen nicht nur in Weißrussland war ihre große Verbundenheit. „Wir sind alle befreundet, es ist sehr familiär bei uns, das macht uns stark“, unterstrich Raffert. Nun ist eine erfolgreiche Saison beendet für die TG Schloß Ricklingen, jetzt konzentrieren sich die Rafferts wieder mehr auf Kindertanzen und Anfängergruppen. „Pausieren tun wir nicht, wir bereiten uns schon auf das neue Tanzjahr vor“, sagte Sina Raffert.

Von Stefan Dinse