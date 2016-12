Hannover. Neuer Streckenrekord am Maschsee: Lars Pfeifer hat den Silvesterlauf um Hannovers Hausgewässer gewonnen. Der Läufer von Hannover Athletics überquerte am Sonnabend nach 17:34 Minuten die Ziellinie am Nordufer und drückte damit die erst ein Jahr alte Bestmarke um zwei Sekunden. Der Vorjahreszweite distanzierte über die 5,8 Kilometer lange Seerunde seine direkten Konkurrenten Emanuel Schoppe (Hannover Athletics/18:02 Minuten) und Kilian Grünhagen (LG Unterlüß/Faßberg/Oldendorf/18:10) deutlich.

Bei den Frauen gewann Ulrike Wendt (Hannover 96/21:01) vor Gwendolyn Mewes (Dets Race Team/21:20) und Carolin Peuke (Eintracht Hildesheim/21:52). Neben dem Rennen über die Seerunde gab es auch in diesem Jahr wieder einen Kinderlauf und einen Walkingwettbwerb.

Mehr als 3000 Teilnehmer sind auch an Silvester 2016 wieder beim traditionellen Lauf um den Maschsee dabei. Zur Bildergalerie

Viele der Teilnehmer ließen es am letzten Tag des Jahres allerdings deutlich gemütlicher angehen als die Spitzenläufer. Manche absolvierten die Seerunde verkleidet oder trugen Spruchbänder um den See. Der Silvesterlauf am Maschsee ist der größte in Niedersachsen.

Eine lange Wettkampfpause macht die hiesige Läuferszene nicht, bereits am Sonntag geht es mit dem Neujahrslauf des Garbsener SC (10,5 Kilometer, Start und Ziel am Sperrtor am Mittellandkanal, nahe dem GSC-Sportplatz) und dem Neujahrslauf in Letter (Beginn ist um 12 Uhr. Start und Ziel der Rennen über fünf und sieben Kilometer ist am Jugendzentrum, Klöcknerstraße 15) weiter.

frs