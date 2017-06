Hannover. Eigentlich waren die Bundesliga-Wasserballer von Waspo 98 so sicher, dass es endlich klappt mit dem ersehnten Meistertitel. So viel hatten sie investiert – auch finanziell. Doch die 5:11-Klatsche gegen Dauermeister Spandau im ersten Spiel der Best-of-five-Finalserie holte die Startruppe aus Hannover zurück auf den Boden der Tatsachen. Der Madsack-Sport sprach mit Waspo-Chef Bernd Seidensticker. Und der bleibt optimistisch für die nächsten beiden Finalspiele am Sonnabend (16 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) in Berlin.

5:11-Pleite zu Hause – klare Sache. Woran hat’s gelegen?

Wir waren einfach zu schlecht an diesem Tag. Aber das darf man jetzt nicht unnötig dramatisieren. Es war nur ein Spiel, das passiert mal. Auch wenn ich solche Tage wirklich nicht zu häufig erleben möchte, das war schon erschreckend, zu Hause so hoch zu verlieren. Das war eine sportliche Hinrichtung. Aber eben auch nur das erste Spiel der Serie.

War Berlin überraschend gut oder Ihr Team erschreckend schwach?

Die Berliner waren aggressiver, konzentrierter, besser drauf. Sie haben verdient gewonnen, das muss man schon anerkennen und mal ertragen. Aber es kann auch nicht sein, dass wir zu Hause nur fünf Tore machen. Wir haben hochkarätige Stürmer, da erwarte ich einfach mehr, da müssen wir zulegen. Das geht gar nicht. Genug Chancen hatten wir eigentlich, dass das Spiel anders laufen kann.

Die nächsten zwei Spiele finden auch noch in Berlin statt. Bleiben Sie optimistisch, dass es noch was wird mit dem Meistertitel?

Wir haben die Qualität, gegen Berlin zu gewinnen. Das haben wir schon im Pokal bewiesen. Also warum sollte es nicht klappen? Wir sind nicht schlechter als die. Wir müssen das jetzt nur bei den beiden Spielen am Wochenende beweisen.

War die hohe Niederlage vielleicht sogar heilsam?

Ich wünsche mir bei unseren Spielern ein Jetzt-erst-recht-Gefühl, und dass dieses 5:11 etwas freisetzt. Die Mannschaft war sehr angespannt vor der ersten Partie. Vielleicht zu sehr. Das hat uns letztlich nicht gut getan.

Und wenn’s dann doch nichts wird mit dem Titel?

Wir werden nicht alles infrage stellen, was wir hier tun, sondern weiter marschieren. Unser Plan ist, uns langsam an Spandau heranzuarbeiten. Klar, im ersten Spiel hat das nicht geklappt. Aber egal, ob es schon dieses Jahr klappt mit dem Meistertitel oder nicht: Wir werden unseren Weg weitergehen. Wir wollen den Wasserball in Deutschland und in Hannover nach vorne bringen. Wir haben dieses Jahr den Pokal geholt, sind in die Champions-League-Hauptrunde der besten zwölf Mannschaften gekommen. Das war schon ein starkes Jahr. Und Meister können wir auch immer noch werden!

Von Jonas Szemkus