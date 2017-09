So arbeiten Waspo und Sharks zusammen

Im öffentlichen Auftreten brauchen die Wasserballer noch etwas Zeit, um die neue Zusammenarbeit in Hannover auch nach außen zu zeigen. Bernd Seidensticker und Karsten Seehafer, die Macher bei Waspo 98, saßen bei der Besiegelung der Kooperation in den Räumen des Olympiastützpunkts am einen Ende des Po­diums, Jörg Deike und Mi­chael Bartels von den White Sharks am anderen. Immerhin schüttelten sie sich fürs offizielle Foto die Hände.