Sonne lässt sich beim Benther Berglauf blicken

Benthe. Die Athleten halten dem Benther Berglauf die Treue. Obwohl der Brückentag am Montag und die Herbstferien einige zum Urlaub verleitet hatten, kamen bei der 16. Auflage des Rennens 468 Athleten der 533 ursprünglich Angemeldeten ins Ziel. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 77 Finishern.

„Wir sind vollkommen zufrieden“, betonte Klaus Schulze aus dem Organisationsteam des VSV Benthe. Noch am Vortag hatte er seine Felle davonschwimmen sehen. „Nach den starken Regenfällen am Samstag ist der Wagen, der die Getränke anlieferte, im Matsch auf unserem Platz steckengeblieben“, sagte Schulze. Aber einen Tag später schien pünktlich zum Start in Benthe wieder die Sonne. „Nur den Rasenplatz haben wir abgesperrt. Sonst hätten unsere Fußballer ihr Heimspiel am Wochenende vergessen können.“

So musste das Läuferfest etwas beengter auf der Aschebahn und den Randbereichen des Platzes starten. Der guten Stimmung tat das aber keinen Abbruch. „Das ist eine tolle Veranstaltung, die hier im kleinen Benthe über die Bühne geht. Da können sich die anderen Ronnenberger Ortsteile eine Scheibe von abschneiden“, lobte Empeldes Handball-Urgestein Rüdiger Waldeck, der als Zuschauer an der Strecke zugegen war.

Die Aktiven lieben ihren Berglauf ohnehin und kommen gern – nicht nur die Jüngsten im Bambini- und Kinderlauf. Auch Janin Sigmundzik aus Wennigsen und Tobias Ehlers aus Northen waren voll des Lobes – ihre Siege im 3,6-Kilometer-Schnupperlauf verstärkten die Freude noch. Ehlers, eigentlich 800-Meter-Spezialist, hat erst seit drei Jahren die längeren Strecken für sich entdeckt. „Drei Kilometer sind schon sehr, sehr lang für mich. Aber der Lauf hier ist wirklich schön“, meinte der Sieger nach seinen 13:02 Minuten.

Von wegen Schnupperlauf

Schon an Position drei des Gesamtfeldes kam Sigmundzik nach 13:42 Minuten als Frauen-Siegerin im Ziel an. Bjarne Bernstein (TSV Kirchdorf) holte sich in 14:46 Minuten Platz eins in der Jugend. Nur Ilka Grundmann vom VSV Benthe, in 15:27 Minuten Dritte der Frauen-Wertung, hatte einen Verbesserungsvorschlag: „Schnupperlauf ist vielleicht nicht ganz der richtige Name.“ Denn auch diese Strecke am Berg hat ihre Schwierigkeiten und fordert die Läufer. Zum Reinschnuppern ist sie eigentlich nicht gedacht.

Noch mehr vom Wind und den welligen Wegen hatten die Zehn-Kilometer-Renner. „Besonders die letzten zwei Kilometer waren mit Gegenwind und einem leichten Anstieg hart“, sagte Siegerin Beate Marx (41:57) aus Hannover, die froh war, dass sie ihren klaren Vorsprung schon zuvor gesichert hatte. Bei den Männern kämpften Andreas Solter (Langenhagen/35:05) und Robert Meier (Hannover-Bothfeld/35:29) lange um den Sieg.

Gern nach Benthe zurückgekehrt ist auch Christof Jankowski. Vor fünf Jahren gewann der Hannoveraner bereits den Halbmarathon mit den vielen Steigungen auf dem Kamm. Nach vier Verletzungsjahren hat er sich nun in Benthe zurückgemeldet. „Schön, wieder hier zu sein. Ich war sogar anderthalb Minuten schneller als damals“, sagte Christof Jankowski. Allerdings reichten seine 1:19:59 Stunden nur zu Rang zwei. Sein nicht verwandter Namensvetter Raoul Jankowski (Hannover) war exakt eine Minute schneller. Der Liebe zu diesem Lauf tat das aber keinen Abbruch. Auch der unterlegene Jankowski strahlte zufrieden auf dem Siegertreppchen, bevor er – wie schon vor fünf Jahren – auf dem Rennrad den Weg nach Hause antrat.

Von Matthias Abromeit