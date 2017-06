Laatzen. Dem Meistertitel soll der Pokalsieg folgen: Die SpVg Laatzen will bei der NSV-Pokalendrunde in Hildesheim das Double perfekt machen. Beim Saisonfinale warten drei Spiele gegen die Konkurrenz aus der 2. Liga Nord. Bereits am Freitag trifft die SpVg zu später Stunde (21 Uhr) auf die HSG Warnemünde, die nach einer weiten Anfahrt erst kurz vor Spielbeginn in der Domstadt eintreffen wird. Am Sonnabend (11 Uhr) soll auch die zweite Pflichtaufgabe gegen den Hamburger TB 1862 souverän gelöst werden. In der mutmaßlich entscheidenden Partie um den Pokalsieg müssen die Laatzener um 16.30 Uhr gegen den gastgebenden SC Hellas 99 – wie schon in den beiden Aufeinandertreffen in der Play-off-Finalserie um die Meisterschaft – in Schach halten. „Darauf wird es wieder hinauslaufen. Hellas wird uns den Pokalsieg streitig machen wollen. Draußen haben wir aber in Hildesheim meistens gewonnen“, sagt Trainer Carsten Stegen.

In den drei einzigen Freiluftspielen der Saison an der Jowiese muss die SpVg jedoch auf einige Spieler verzichten. Neben dem Ex-Hildesheimer Nikola Mijokovic steht auch Tobias Müller nicht zur Verfügung. „Ohne unseren Kapitän wird es natürlich schwieriger. Aber wir werden versuchen, sein Fehlen so gut es geht zu kompensieren. Wir wollen das Double“, betont der Coach. Darüber hinaus stehen hinter den Einsätzen von Julian Scherp (Studium) und Torben Röttger noch Fragezeichen. Daher könnten mit Sören Marherr, Janek Steegmann, Hagen Greiner und Denis Demidow gleich vier Talente aus dem U-17-Bundesligateam in den Kader rücken.

Die Begegnungen gegen die HSG Warnemünde und den Hamburger TB 1862 sollten dennoch im Schongang erledigt werden. Das Team von der Ostsee wurde in dieser Saison in allen vier Vergleichen deutlich in die Schranken gewiesen. Im Play-off-Halbfinale siegte die SpVg mit 13:6 in Rostock. Beim 24:2-Kantersieg im Rückspiel war zuletzt gar ein Klassenunterschied zu sehen. Gegen die Hamburger erzielten die Laatzener in beiden Saisonduellen jeweils 20 Treffer. Im vorhersehbaren Endspiel gegen die Hellenen könnten hingegen Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden. Dass die Gastgeber ebenfalls auf ihren gefährlichsten Rückraumschützen verzichten müssen, dürfte der SpVg nicht ungelegen kommen. Junioren-Nationalspieler Fynn Schütze, eigentlich in der DWL für die White Sharks im Becken, hatte im Play-off-Finale das Zweitspielrecht für seinen Heimatclub genutzt. Durch den Laatzener Verzicht auf das Bundesliga-Aufstiegsturnier könnten die Domstädter als Vizemeister nachrücken. „Das halte ich aber für unwahrscheinlich“, sagt Stegen.

Von Dennis Scharf