Hannover. Doch so deutlich, wie es scheint, war es gar nicht, betont Spartans-Chefin Inna Lempert: „So blöd das bei so einem hohen Ergebnis klingt, aber wir hätten Braunschweig eigentlich auch schlagen können.“ Doch er­neut waren es individuelle Fehler und viele kleine Unaufmerksamkeiten, mit denen sich die Spartaner selbst wehtaten. „Wir stehen uns selbst im Weg“, analysiert Lempert. Außerdem fehlten obendrein zahlreiche Leistungsträger in der Defensive, darunter auch Leitwolf Ma­thias Wulf.

Und so kassierten die Spartans früh einen Return-Touchdown, wie schon bei der 7:27-Niederlage am Wo­chenende zuvor in Oldenburg. Das tat richtig weh. Dabei kam die Offensive der Spartans gegen die Lions-Reserve endlich mal ins Rollen und bewegte den Ball über das Feld. Allerdings immer nur bis knapp vor die Endzone der Hausherren, „und ein Touchdown wurde uns aberkannt“, erläutert Lempert. Zu Unrecht, wie sie fand.

Trotz der guten Vorzeichen wurde es einfach nicht besser für die Spartans, die eigentlich vom Aufstieg in die zweite Liga träumen. „Wir haben den Ball danach einfach nicht in die Endzone bekommen“, so Lempert, „das war natürlich sehr enttäuschend. Aber wir werden weiter an uns arbeiten!“

Vielleicht klappt’s ja schon am Wochenende, dann spielen sie erstmals in dieser Saison daheim: Am Sonntag (15 Uhr) haben die Spartans die Oldenburg Knights zum Rückspiel zu Gast im Rudolf-Kalweit-Stadion.

Von Jonas Szemkus