Spektakel Sand-Start in Altwarmbüchen

Triathlon. Familiär ist er, der Altwarmbüchener Triathlon. Groß aber auch. Wenn am Sonnabend (13.30 Uhr) mit den Kinder- und Jugend-Rennen sowie am Sonntag (10 Uhr) das Hauptprogramm mit der Verbandsliga sowie dem Rennen über die olympische Distanz steigt, wird die Triathlon-Familie rund 600 Mitglieder haben. Bereits seit zehn Tagen sind die Rennen ausgebucht. Bei der 5. Auflage der Veranstaltung am Altwarmbüchener See und der Radstrecke bis nach Isernhagen H.B. gehört sie zu den Großen im Land.

„Mit dem Flair bei uns am See kann kaum ein anderer Triathlon in Niedersachsen mithalten“, meint Cheforganisator Eckhard Bade selbstbewusst. Und auch beim Verband kam dieses Flair an. „Vergangenes Jahr waren Beobachter da. Eigentlich sollten wir erst 2018 ein Liga-Rennen bekommen. Aber die waren von unserer Professionalität wohl angetan. Jedenfalls sind wir schon im diesem Jahr einer der fünf Verbandsliga-Veranstalter“, sagt Bade. 258 Starter in 24 Männer- sowie elf Frauen-Teams kommen dadurch nach Altwarmbüchen. „Die Mannschaften haben jeweils ein Streichergebnis und brauchen nur bei vier Rennen antreten. Aber bei uns hat nur eine einzige abgesagt“, freut sich Bade über den Zuspruch.

Zentraler Punkt des Wettbewerbs ist der Strand am Altwarmbüchener Teil des Sees. Der Start im Sand ist stets ein Spektakel. Auch zu beiden Wechseln geht es in diesen Bereich, die Laufstrecke führt am Südufer des Sees entlang. „Bei vielen anderen Rennen sind die Wechselzonen getrennt. Wir haben alles kompakt zusammen“, sagt Bade. Dazwischen liegt die Rad-Runde. Auch die kommt an – bei Aktiven und Anwohnern. „Mich begeistert, dass die durch fast alle Ortsteile von Isernhagen geht. Da sitzen fast überall die Leute in ihren Gärten. Grillen, feiern, feuern an“, sagt Helge Mensching (Heinz von Heiden), der als Aktiver auf der olympischen Strecke dabei und zudem einer der vielen lokalen Sponsoren ist.

Unterstützung gibt es auch von ganz anderer Stelle. Die Radstrecke ist für den Autoverkehr gesperrt. „Darum hat die katholische Kirche in Altwarmbüchen ihren Gottesdienst abgesagt, um Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen“, berichtet Tanja Schwarz aus dem Orga-Team.

Nachmeldungen sind nur noch möglich, wenn vorangemeldete Teilnehmer absagen. Abgesagt wurde dagegen das Freiwasser-Schwimmen, das bisher parallel ausgetragen worden ist. „Da hatten wir nur noch jeweils zehn Teilnehmer auf den beiden Strecken“, sagte Bade.

