Spelmeyer schaut schon in die Zukunft

London. Mit ernster Miene stand Ruth Sophia Spelmeyer an ihrer Startstelle, voll konzentriert. Erst als der Stadionsprecher die 400-Meter-Läuferin vorstellte, lösten sich die Gesichtszüge. Spelmeyer zauberte ihr bestes Lächeln in die Kamera und warf noch eine doppelte Kusshand hinterher. Danach fror ihr Gesicht wieder ein.

WM-Halbfinale, 21.10 Uhr Ortszeit in London. Spelmeyer kam gut weg, fand ihren Rhythmus. Doch schnell war klar: Mit den ersten beiden Plätzen, die für das Finale reichen würden, würde Spelmeyer nichts zu tun haben. Auf der Zielgeraden gab die 26-Jährige noch mal Gas, am Ende überquerte sie als gute Fünfte die Ziellinie.

Spelmeyer umarmte ihre direkte Konkurrentin Iga Baumgart aus Polen, dann schauten sie beide durchschnaufend Richtung Zeit-Tafel. 51,77 Sekunden benötigte sie für die Stadionrunde, war also um fünf Hundertstel langsamer als im Vorlauf, als sie ihre Saisonbestleistung eingestellt hatte. Um das Finale zu erreichen, wäre eine Zeit von 50,70 Sekunden nötig gewesen. Machbar, aber noch unerreicht. Spelmeyers persönliche Bestzeit, aufgestellt vor einem Jahr in Rio, liegt bei 51,43 Sekunden.

Ihr Ziel, neue Bestzeit zu laufen, verpasste sie. Spelmeyer wirkte aber nicht enttäuscht. Immerhin war sie zweitbeste Europäerin in London. „Das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und ein Fingerzeig Richtung EM nächstes Jahr in Berlin“, sagte sie mit Blick auf ihr kommendes Hauptziel.

Der davonfliegenden Konkurrenz der Weltelite hatte sie allerdings nicht viel entgegenzusetzen. „Es ist schwer, sein Ding zu ma­chen, wenn du die Gegner siehst und denkst: Oh, die sind jetzt gefühlt fast schon im Ziel.“ Spelmeyer nahm es sportlich, gab sich aber auch selbstkritisch: „Ich habe vielleicht nicht das gezeigt, was ich im Training kann. Aber ich bin trotzdem stolz auf mich und nehme von meiner ersten WM viele positive Eindrücke mit nach Hause!“

In die Heimat geht es allerdings noch lange nicht. Die WM ist für die Psychologiestudentin nicht beendet. Beim heutigen 400-Meter-Finale der Frauen schaut sie nur zu. Am Sonnabend steht der Vorlauf der deutschen 4x400-Meter-Staffel an, das Finale ist für Sonntag angesetzt. Mit den Kolleginnen möchte sie diesmal gern den Sprung ins Finale schaffen. In Rio hatte das Quartett den Endlauf knapp verpasst. „Es wird diesmal nicht weniger schwer. Das Niveau ist dasselbe. Aber wir wollen es nochmal versuchen, sind alle im Schnitt ein bisschen besser“, hatte Spelmeyer im Vorfeld gesagt.

Hochspringer Eike Onnnen, der zweite WM-Starter aus Hannover, geht am Freitag in die Qualifikation. Das Finale stünde Sonntag an.

Von Simon Lange