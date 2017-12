Spielpläne und Fahrtstrecken sorgen für Unmut

Barsinghausen. Im zunehmenden Maße hadern Handballer aller Leistungsklassen in der Region Hannover mit ihren Spielplänen und Fahrstrecken. Große Unterschiede bei den absolvierten Spielen zwischen Kontrahenten innerhalb einer Liga sind mittlerweile keine Seltenheit mehr.

So hat zum Beispiel der Regionsligist MTV Großenheidorn III in der laufenden Saison bereits zehn Begegnungen absolviert, die HSG Wennigsen/Gehrden II stand in derselben Staffel dagegen erst sechsmal auf dem Parkett. Zwei Klassen höher in der Landesliga schieben die Frauen des TuS Empelde in der erst drei Monate andauernden Runde bereits drei Nachholtermine vor sich her. „Die mit viel Aufwand betriebene Saisonvorbereitung im Sommer hätten wir uns schenken können, wenn wir gewusst hätten, dass wir bis zum Ende der Herbstferien nur zwei Punktspiele haben“, sagt Empeldes Trainerin Heike Krüger, die den regelmäßigen Rhythmus in der Terminplanung vermisst.

Hintergrund für die Spielverlegungen ist nicht zuletzt das Freizeitverhalten der Sportler. „In der Regel sind die Handballer im Seniorenbereich noch ohne schulpflichtige Kinder, das heißt, viele wollen ihren Jahresurlaub in der kostengünstigen Nebensaison nehmen“, betont Jürgen Löffler, Coach beim HV Barsinghausen, dass Verlegungswünsche gerade in der Startphase einer Spielzeit diesem Umstand geschuldet sind. Da die mögliche Mannschaftsstärke von 14 Aktiven vor allem in den unteren Klassen nur noch selten erreicht wird, wird dann eben häufig oft die einfachste Lösung – die Spielverlegung – angestrebt.

Aber nicht nur die Terminplanung, auch die Fahrtstrecken bereiten vor allem im Jugendbereich Schwierigkeiten. Vierzig bis fünfzig Kilometer innerhalb einer Stunde allein für die Anfahrt können es für ein C-Jugendspiel in der Handballregion Hannover schon einmal werden, das ist jedoch im Vergleich zur Landesliga in derselben Altersklasse ein Katzensprung. So werden die C-Junioren der SG Misburg im Fe­bruar nach der Rückkehr vom MTV Dannenberg gute 260 Kilometer auf dem Tacho stehen haben. Einer Spielzeit von 50 Minuten stehen am Ende des Tages vier Stunden im Auto gegenüber.

Beim Niedersächsischen Handballverband (HVN) sind diese Pro­bleme längst angekommen. „In der Oberliga und Verbandsliga versuchen wir, soweit möglich, auf eine straffe Spielplangestaltung Einfluss zu nehmen. Darunter, vor allem im Freizeitsportbereich der unteren Klassen, wird es zunehmend schwierig“, sagt Jens Schoof, Vizepräsident für Spieltechnik beim HVN. „Dennoch: Ohne Breitensport gibt es keinen Leistungssport. Für Verbesserungen bei der Terminplanung als auch bei den Fahrtstrecken werden wir uns alle bewegen müssen.“ Schoof hat zusammen mit einem Arbeitskreis die Wünsche der Handballregionen abgefragt. „Es waren eine Menge guter Anregungen dabei. Daraus haben wir Lösungsvorschläge erarbeitet, die wir zunächst dem HVN-Präsidium am 16. Dezember vorstellen wollen“, sagt er. „Abhängig von der erforderlichen Zustimmung der Gremien werden wir uns dann an die Umsetzung machen. Sollten wir noch weiter justieren müssen, scheuen wir uns nicht, das auch zu tun“, kündigt Schoof Veränderungen an.

Im Sinne der Aktiven ist zu wünschen, dass die Maßnahmen erfolgreich sind.

