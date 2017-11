Spitzenderby beim MTV Großenheidorn

Großenheidorn. Der MTV Großenheidorn und die HSG Schaumburg Nord sind in der Oberliga der Männer aktuell die Teams mit der größten Strahlkraft. Die Gastgeber aus Großenheidorn gehen Sonnabend (19 Uhr) als Tabellenführer in das direkte Duell, der Lokalrivale liegt an dritter Stelle. „Der Vergleich dieser zwei Mannschaften ist schon lange nicht mehr das Spitzenspiel der Liga gewesen“, sagt Betreuer Thomas Zumbrock. Für ihn ist die Begegnung ohnehin etwas ganz Besonderes. Schließlich war er fünf Jahre lang auf der gegnerischen Seite tätig.

Beide Teams spielen bislang eine überragende Saison. Die Großenheidorner haben erst einmal verloren – bei Aufsteiger SF Söhre. Die anderen Partien gewann das torgefährlichste Team der Oberliga allesamt. Die Schaumburger sind als einzige Mannschaft noch ungeschlagen, dreimal spielten sie unentschieden.

„Wir erwarten eine bis auf den letzten Platz gefüllte Großenheidorner Halle und eine Superstimmung. Die Spieler freuen sich auf diesen Auftritt“, sagt Zumbrock. In der Woche habe das Team sehr fokussiert gearbeitet. „Alle wissen um die Schwere der Aufgabe“, ergänzt er. Die Stärken und Schwächen des Gegners seien bestens bekannt. „Unser Trainer Marc Siegesmund hat die Mannschaft wie gewohnt mit großer Akribie eingestellt. Der Un­terschied zu anderen Kontrahenten besteht darin, dass über die Schaumburger natürlich mehr Informationen vorliegen“, erklärt Zumbrock. Auch er konnte über seinen Ex-Verein einiges berichten.

Positiv aus Sicht der Großenheidorner ist, dass sie in Bestbesetzung auflaufen können. „Wir bauen wie immer auf die Stärke unseres Kaders“, sagt Zumbrock. Schon mehrfach in dieser Saison habe die große Ausgeglichenheit des Kaders den Unterschied ausgemacht. „Das könnte einmal mehr ausschlaggebend sein“, fügt Zumbrock hinzu. Er nennt als großes Ziel die Verteidigung der Tabellenspitze und ist fest überzeugt davon, dass dieses Vorhaben gelingen wird.

Um 17 Uhr treffen am Sonnabend die Landesliga-Herren des MTV Großenheidorn II auf den Aufsteiger VfL Uetze. „Wir freuen uns auf das Spiel, weil bestimmt einige Zuschauer der Oberliga-Begegnung auch bei uns schon zugucken werden“, sagt Salzwedel. Er will mit seiner Mannschaft die gute Heimbilanz weiter ausbauen. Einzig Spitzenreiter TV Stadtoldendorf siegte in Großenheidorn.

Die körperlich robuste Riege aus Uetze hat derzeit einen Lauf, die drei jüngsten Partien gewann sie. Salzwedel ist die Spielweise des Gegners nicht unbekannt. Er meint, ein entsprechendes Konzept dagegen entwickelt zu haben.

In der Regionsoberliga steht Aufsteiger TSV Neustadt am Sonntag (17 Uhr) beim HV Barsinghausen II erneut ein Spitzenspiel bevor. Bislang haben sich beide Teams sechs Minuspunkte eingefangen. Der Sieger des Vergleichs kann weiter um die Meisterschaft mitspielen.

Neustadts Trainer Patrick Robock warnt vor dem heimstarken Gastgeber: „In Barsinghausen ist es sehr schwer zu punkten.“ Die Qualität für eine Überraschung habe sein Team, „aber es muss alles passen“.

In der Vorrunde zur Oberliga wartet auf die männlichen A-Junioren der JSG GIW Meerhandball erneut eine schwere Aufgabe. Sie muss am Sonntag ab 17 Uhr bei der TSV Burgdorf II ran und ist dabei klarer Außenseiter. Für frisches Selbstvertrauen dürfte die knappe Niederlage gegen Spitzenreiter TSV Anderten sorgen.

In der Oberliga der männlichen C-Junioren wollen die Meerhandballer zwei Punkte erringen. Sie empfangen am Sonntag (12.15 Uhr) den Northeimer HC.

Von Hartmut Butt