Sportfreunde Aligse auf der Überholspur

Gallierinnen und Gallier fühlen sich offenkundig wohl, wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen fallen. Doch für den derzeitigen Höhenflug beider Teams – die Männer feierten in der 3. Liga West ihren fünften Sieg am Stück, während es die Frauen in der gleichen Spielklasse immerhin auf den dritten Dreier in Serie brachten – gibt es noch andere Gründe.