Tischtennis. Die Tischtennis- Stadtmeisterschaft ist eines der ältesten Turniere im Stadtgebiet. 1982 wurden die ersten Titelträger ermittelt, am morgigen Freitag findet im Schulzentrum am Spalterhals schon die 36. Auflage statt. Und die wird zum ersten Mal an nur einem Tag gespielt. „Wir haben leider kein früheres Datum gefunden, an dem alle Helfer zur Verfügung stehen“, erklärte Beiratsvorsitzender Andreas Bock (TSV Barsinghausen) den späten Termin wenige Tage vor den Sommerferien. Der war für viele Aktive offensichtlich ungünstig. „Ich kann nur für uns sprechen, aber wir haben die Relegation und Ende Mai das Pokalfinale gespielt. Irgendwann ist es dann auch einmal gut“, sagt Michael Radau, der Vorsitzende des TTC Groß Munzel.

Ursprünglich sah die Planung so aus, dass das Turnier nach dem üblichen Zeitplan an zwei Tagen gespielt wird. Doch für die Einzelkonkurrenzen der Herren und bei der Jugend am Sonnabend sind die Meldezahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich rückläufig gewesen. Für die B- und C- Schüler etwa war es jeweils nur ein Spieler vom TSV Barsinghausen.

Nach kontroversen Diskussionen – auch eine Komplettabsage stand im Raum – beschlossen die Vertreter der Barsinghäuser Vereine daher gestern, diesmal nur am Freitag zu spielen. Ausgetragen werden die Hobbyklasse sowie alle Damen- und Doppelwettbewerbe. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr erfolgt die Einteilung zum zweiten Mal nach dem durchschnittlichen TTR-Wert beider Partner. Neben der Offenen Klasse werden Klassen bis 1550 und 1350 Punkte gespielt.

Wann die ausgefallenen Wettbewerbe nachgeholt werden, steht derzeit noch nicht fest. Vermutlich soll dies aber nach den Sommerferien im August oder spätestens vor Saisonbeginn Anfang September geschehen.

Mit der Regionsrangliste in Misburg geht am Wochenende traditionell die Saison zu Ende. Bis auf den Empelder Andrej Paskalev, der für den Badenstedter SC an die Tische geht, sind die Starter aus dem Calenberger Land nur in den unteren Klassen vertreten.

Fast schon sensationell konnte Dieter Hartmann vom SV Gehrden (1. Kreisklasse) im Vorjahr den Abstieg aus der Klasse III verhindern – das wäre auch diesmal ein Riesenerfolg. Ob Harald Fiedler und Fabian Baier vom TSV Langreder wegen der zeitgleich stattfindenden Stadtmeisterschaft starten, erscheint fraglich. Jan Krause vom TSV Barsinghausen fehlt in jedem Fall. Er fällt aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs bis Anfang September aus.

Um die Regionsrangliste für schwächere Spieler interessanter zu machen, wurde die neue Klasse VI eingeführt. Hier können Spieler und Spielerinnen bis zu einem QTTR-Wert von 1300 Punkten melden. Ein Aufstieg in Klasse V ist allerdings nicht möglich, ebenso kann aus Klasse V nicht abgestiegen werden.

Los geht es in der Halle an der Ludwig-Jahn-Straße morgen um

14 Uhr mit den Herren der Klassen III und IV. Am Sonntag (9 Uhr) folgen die Kategorie V und VI. Die Damen sowie die Klassen I und II schlagen an diesem Tag zum ersten Mal um 14 Uhr auf.

Von Uwe Serreck