Hannover. Es ist bereits die 103. Auflage. Schon das zeigt, wie beliebt die hannoversche Stadtstaffel ist. Und auch in diesem Jahr werden wieder weit mehr als 2000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Start gehen im Erika-Fisch-Stadion. Damit bleibt das Rennen eine der größten Staffelveranstaltungen deutschlandweit. Zu erwarten ist, dass erneut der VfL Eintracht mit Abstand die meisten Sieger stellen wird.

Wir beantworten Ihnen die wichtigsten Fragen zur Stadtstaffel.

Wer darf mitmachen?

Die Staffel steht allen Hannoveranern offen. Natürlich gibt es weiter den prestigeträchtigen Wettkampf der hannoverschen Leichtathletikvereine, zusätzlich wird es gesonderte Wertungsklasse für andere Vereine und Gruppen geben. In allen Altersklassen können auch vereinsungebundene Staffeln teilnehmen – etwa aus Schulen, Betrieben oder Trainingsgruppen.

Kann man sich noch anmelden?

Nein, die Anmeldefrist ist am 28. April abgelaufen, Nachmeldungen sind also nicht möglich.

Aus wie vielen Teilnehmern setzt sich eine Staffel zusammen?

In den Teams starten vier bis acht Läufer je nach Altersklassen. Die Schülerklasse von U10 bis U16 laufen Pendelstaffeln (8X75 Meter), die weibliche Jugend (U20), Frauen und Seniorinnen absolvieren 4x100 Meter. In der männlichen Jugend und bei den Senioren sind ebenfalls vier Sportler am Start, die insgesamt 1000 Meter zurücklegen. Der „Königswettbewerb“ führt für Frauen und Männer über eine Distanz von 4 Kilometern.

Wann beginnen die Wettbewerbe, und wo befinden sich Start und Ziel?

Wie in den vergangenen beiden Jahren starten am morgigen Sonntag alle Altersklassen im Erika-Fisch-Stadion. Den Auftakt machen die Pendelstaffeln für Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis 15 Jahren.. Um 15 Uhr wird der Wettkampf mit einer 4x100-Meter-Diversitystaffel der Ü18. Anschließend gibt es Siegerehrungen. Das Erika-Fisch-Stadion (Inge-Machts-Weg 1) befindet sich im Sportpark direkt hinter der HDI-Arena.

Was ist bei der Anreise zu bedenken?

Wer mit dem Pkw anreist, könnte Probleme bekommen, einen Parkplatz zu finden. Also: entweder früh genug anreisen oder auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. Mit der U-Bahn an der Stadionbrücke aussteigen, mit dem Bus direkt am Stadionbad.

Welche Neuerungen sind vorgesehen?

Erstmals wird es einen Mehrgenerationenlauf geben; es müssen dabei Teilnehmer aus mindestens zwei Generationen an den Start gehen. Neu sind auch die sogenannten Diversitystaffeln. Diese Teams setzen sich aus Startern mit und ohne Behinderung zusammen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren absolvieren die 4x75-Meter-Staffel, Erwachsene messen sich auf der 4x100-Meter-Strecke. Pro Diversityteam dürfen maximal zwei beziehungsweise vier Personen (Betreuer, Eltern, usw.) ohne Handicap starten.

Welche Preise gewinnen die Läufer?

Die ersten drei Teams pro Gruppe erhalten Medaillen, der Frauen- und Männerstaffelsieger zudem einen Wanderpreis. Geld gibt es für die Besten in den Vereinsgesamtwertungen.

Was gibt es außer den Staffelwettbewerben?

Die Besucher im Stadion erwartet ein buntes und attraktives Rahmenprogramm. Interessierte können sich in sportlichen Disziplinen wie Basketball, Ipong, Petanque, Lacrosse, Tennis oder Slackline. Es gibt auch Aqua-Zorbing oder Bull-Riding. Kindern wird das beliebte Spielmobil sowie ein Wackelrad-Parcours und eine Schminkstation angeboten. Das Staffelrennen von Hildesheim nach Hannover, das im vergangenen Jahr eine Neuauflage erlebte, wird diesmal als Wettkampf ausgetragen: Drei Staffeln konkurrieren miteinander auf der 35-Kilometer-Strecke.

Wo und wann gibt es die Startnummern?

Die Startnummern werden von 9 Uhr an bis spätestens 30 Minuten vor den jeweiligen Staffel-Wettbewerben im Erika-Fisch-Stadion ausgegeben.

Von Jörg Grußendorf