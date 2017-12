Stahlmänner trotzen der Kälte

Dass es richtig hart werden würde, das wussten die rund 1500 Teilnehmer des hippen Hindernislaufes „Steelman“ aus der Neuen Bult vorher. Aber so hart – und vor allem so kalt? Das Extra-Hindernis, das ihnen am Sonntag richtig weh tat: jede Menge Schnee! Doch die Laune verdarb das (fast) keinem.