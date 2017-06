Hannover. Aleksandar Radovic (30) und Darko Brguljan (26) sind die Stars bei Waspo 98 – und die gefährlichsten Offensiv-Waffen. Beide – Radovic 2011 mit Partizan Belgrad und Brgujan 2009 mit Primorac Kotor – haben schon die Champions League gewonnen. Die NP traf die Vize-Europameister in ihrem Lieblings-Café an der Limmerstraße in Linden zum großen Doppelinterview.

Wie schmeckt der Kaffee?

Radovic: Sehr gut! Der beste in der Stadt. Deswegen sind wir jeden Tag hier.

Man hört, Kaffee ist ihr Nahrungsmittel Nummer eins?

Radovic: Ja, so ungefähr. Wir lieben Kaffee. Wir haben ja beide vorher in Italien gespielt. Also wissen wir, was guter Kaffee ist. Diese Kultur leben wir hier weiter. Und Linden mögen wir auch. Überhaupt gefällt uns der Lifestyle in Deutschland. Alles perfekt. Wir fühlen uns sehr wohl hier.

Wohnen Sie auch in Linden?

Brguljan: Nein, wir wohnen beide in der Nordstadt. Dort sind wir auch Nachbarn.

Also unternehmen Sie auch viel zusammen abseits vom Wasserball?

Radovic: Ja, klar. Wir sind Freunde, kennen uns seit Ewigkeiten. Wir gehen zusammen aus, grillen zusammen. Das gilt übrigens auch für das ganze Team. Wir unternehmen sehr viel gemeinsam. Der Teamgeist ist sehr gut.

Brguljan: Wobei Aleksandar auch sehr viel mit seiner Familie macht. So viel Zeit hat er gar nicht (lacht).

Radovic: Ja, das stimmt. Meine Frau und ich haben einen 14 Monate alten Sohn, Teodor. Er ist natürlich die Nummer eins.

Hier in ihrem Stamm-Kaffee kennen Sie die Leute, aber auf der Straße werden Sie ja sicher nicht als Wasserball-Stars erkannt, oder?

Radovic: Noch nicht wirklich! Aber schon ein bisschen. Auf jeden Fall mehr als letztes Jahr. Waspo wird erfolgreicher, also werden auch die Spieler etwas bekannter.

Brguljan: In unserer Heimat Montenegro ist das natürlich viel krasser. Da ist Wasserball Nationalsport Nummer eins. Da werden wir auf der Straße erkannt. Aber manchmal ist es auch besser, nicht immer erkannt zu werden. So wie hier. Das ist angenehm.

Aber Sie sind ja sicher nicht deswegen nach Deutschland gewechselt…

Brguljan: Nein, wir wollen hier Erfolg haben und Titel gewinnen. In meinen letzten drei, vier Jahren haben ich keine Vereinstitel gewonnen. Das soll sich hier ändern. Den Pokal haben wir ja schon.

War es auch ein Grund, hierherzukommen, dass in Deutschland dauerhaft pünktlich gezahlt wird?

Radovic: Nein. Das war früher in anderen Ländern mal anders und vielleicht ein Problem. Aber jetzt nicht mehr.

Waspo hat Sie ge holt, um die Mannschaft zu Titeln zu führen. Spüren Sie die Verantwortung?

Brguljan: Natürlich wollen wir den Meistertitel. Aber wir können nichts versprechen oder garantieren. Im Finale gegen Spandau stehen die Chancen 50:50. Wir hatten ja schon eine gute Saison. Wir waren das erste Mal in der Champions League, haben den Pokal gewonnen. Jetzt werden wir alles tun, um das Double zu gewinnen.

Schon aufgeregt vor Sonnabend?

Radovic: Wir sind cool. Aber jedes Finale bringt spezielle Emotionen hervor. Und spezielle Spielmomente. Wir sind Profis und wissen, wie wir mit dem Druck umgehen.

Brguljan: Spandau hat den großen Erfahrungsschatz der letzten Jahrzehnte, sie wissen, wie ein Finale gespielt wird. Jeder Spieler muss sich also bei uns bewusst sein, was er zu leisten hat.

Glauben Sie, Spandau hat Angst?

Radovic: Das weiß ich nicht. Wir tun gut daran, uns auf uns zu konzentrieren.

Was sind Ihre Stärken?

Brguljan: Aleksandar spielt auf der Position 2, eine Linkshänderposition. Als Rechtshänder, das ist sehr ungewöhnlich. Es gibt nicht viele Spieler auf der Welt, die das können. Es ist sehr schwierig, ihn zu verteidigen. Und sein Schuss ist natürlich überragend.

Radovic: Darko ist wirklich gut im Angriff. Er hat einen sehr guten Schuss und hat ein gutes Gespür für die Positionsbewegung im Innenspiel. Er spielt sehr smart.

Herr Radovic, Sie haben einen langfristigen Vertrag bis 2020. Herr Brguljan, Sie haben gerade ihren Vertrag verlängert bis 2019. Dem Jahr, in dem Waspo Gastgeber der Champions-League-Finalrunde ist. Kann Waspo die Königsklasse sogar irgendwann gewinnen?

Radovic: Ich denke schon, dass das möglich ist! Allerdings ist es auch sehr schwer. Aber wer weiß ...

Von Simon Lange