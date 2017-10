„Stolz auf Iquitos“

Paris/Hannover. Iquitos und Jockey Andrasch Starke gaben alles. Auf der Zielgerade kämpften sie sich Stück für Stück nach vorne. Am Ende landeten sie am Sonntag auf dem guten siebten Rang unter 18 Startern beim Prix de L’Arc de Triomphe in Chantilly bei Paris – dem Galopp-Rennen mit dem weltweit größten Prestige. Überlegene Siegerin wurde Top-Favoritin Enable. Die Wunderstute zündete 300 Meter vor dem Ziel den Turbo und ließ den Rest des Weltklassefeldes einfach stehen.

Es war der erste Sieg einer englischen Stute in dem mit knapp 5 Millionen Euro dotierten Rennen, Für den italienischen Star-Jockey Frankie Dettori war es der fünfte Arc-Triumph – Rekord! „Das ist unfassbar schön, diesen fünften Sieg zu erreichen, Enable ist eine außergewöhnliche Stute und John Gosden als Trainer ein Genie“, lobte Dettori. Enable-Besitzer Khalid Abdullah aus der königlichen Saud-Familie kassiert für den Sieg 2 857 000 Euro, Enable hat bei acht Starts nun siebenmal gewonnen.

Nach 2:28,69 Minuten und 2400 Metern galoppierte Enable ins Ziel. Klar geschlagen: Cloth of Stars und Ulysses. Dahinter wurde es eng. Auf Rang sechs lief das zweite deutsche Pferd Dschingis Secret unter Jockey Adrie de Vries ein. Knapp gefolgt vom Galopper des Jahres Iquitos aus Langenhagen. Sein Trainer Hans-Jürgen Gröschel war mit dem Laufen des fünfjährigen Hengstes „hochzufrieden. Das war sehr gut.“

Iquitos habe zwar im Rennverlauf „früh im Wind gestanden. Aber kein Vorwurf an den Jockey“, sagte Gröschel, der insgeheim von einem Rang unter den ersten fünf geträumt hatte. Die Platzierung hätte 142 000 Euro Preisgeld für die Besitzer des Stall Mulligan aus Köln bedeutet. „Es hat so wenig gefehlt. Der Abstand zu Platz fünf war eine halbe Länge bis Kopf“, sagte Gröschel, der aber zufrieden klang. „Wir haben uns nicht blamiert und können erhobenen Hauptes nach Hause fahren“, betonte der 74-Jährige, für den Chantilly nach dem Japan-Cup Ende 2016 der nächste internationale Höhepunkt war.

„Wir haben mehr starke Pferde hinter uns gelassen, als vor uns waren“, sagte Gröschel, der von seiner Frau sowie den Iquitos-Züchtern Walter und Ingrid Buhmann vom Gestüt Evershorst begleitet wurde.

Auch aus dem Hannoverschen Rennverein gab es Glückwünsche. „Wir sind stolz auf Iquitos“, sagte Präsident Gregor Baum. „Er hat geziegt, dass er zu Recht der deutsche Galopper des Jahres ist.“ Baum hatte 2011 beim „Arc“ seinen größten Erfolg gefeiert: Die auf seinem Gestüt geborene Stute Danedream siegte als bisher einziges in Deutschland gezogenes Pferd. Am Sonntag belegte der ebenfalls in Brümmerhof gezogene Hengst Woodmax in Chantilly den vierten Platz in einem Gruppe-I-Rennen.

Von Simon Lange