Stürmisches Saisonfinale auf der Bult

Langenhagen. Energie Cottbus schlägt Real Madrid gleich zweimal. Diese Konstellation ist im Fußball undenkbar, aber im Galoppsport ist Vergleichbares auf der Neuen Bult in Langenhagen eingetreten. Im Großen Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung über 2200 Meter, einem Gruppe-III-Rennen, siegte Ostana vor Agathonia. Die Erstplatzierte wird in einem Familienbetrieb im Kreis Oberspreewald-Lausitz vorbereitet, die Zweite stammt aus den Ställen der Al-Maktoum-Familie, die zu den weltgrößten Besitzern zählen, und wird vom französischen Topcoach Henir-Alex Pantall trainiert,

Regen und Hagel setzen den Besuchern und Pferden zum Saisonabschluss auf der Bult zu. Dennoch kommen wieder rund 5200 Zuschauer auf die Rennbahn und bekommen eine Menge geboten. Zur Bildergalerie

„Sie läuft von allein“, sagte Jockey Wladimir Panov über die vierjährige Siegerstute. Es war ein geschickter Schachzug der Trainer- und Besitzerfamilie Paulick, ihr Pferd einem Reiter anzuvertrauen, der die Neue Bult wie seine Westentasche kennt. Panov arbeitet seit mehr einem Jahrzehnt im benachbarten Trainingszentrum, derzeit ist er für Trainer Dominik Moser im Einsatz. Der Jockey führte Ostana schon vor vier Wochen zu einem Sieg im Listenrennen des Langenhagener Oktoberfestrenntages – auch da landete die Maktoum-Stute auf dem zweiten Rang.

Weit weniger spektakulär endeten die beiden Listenrennen des Saisonfinales mit einem herausragenden sportlichen Angebot. Das Stutenrennen der Zweijährigen über 1400 Meter (Großer Soldier Hollow Preis) gewann Mitfavorit Dark Liberty mit Maxim Pecheur im Sattel und sorgte dafür, dass die Al-Maktoum-Familie Langenhagen nicht mit leeren Hände verließ. Ein weiterer englischer Gast, Peach Melba, lag im Großen Preis des Gestüts Haus Zoppenbroich über 1600 Meter vorn. Reiter Mark Johnston nahm mit der dreijährigen Stute früh die Spitze und wehrte auf der Zielgeraden alle Angriffe souverän ab.

Gregor Baum, Präsident des Hannoverschen Rennvereins (HRV), beschwor die „sturmfesten Niedersachsen“ in seiner Begrüßung, haderte aber mit den äußeren Bedingungen. „Das ist kein Wetter für Familien“, sagte Baum, was sich auch an der Besucherzahl von 5200 ablesen ließ. Es kamen die hartgesottenen Galoppsportfans.

Das Sturmtief machte aber auch den Schritt in die Winterruhe auf der Neuen Bult leichter. Die Galopper haben in den nächsten fünf Monaten Pause auf der Rennbahn. Erst am 2. April 2018 laufen sie wieder.

Von Carsten Schmidt