Barsinghausen. Ihre Wettkampfplanung kurzfristig umdisponiert hat Svenja Pingpank. „Sie wollte als Motivation für die deutsche Meisterschaft der U 23 in zwei Wochen noch eine schnelle Zeit vorlegen“, sagte Vater und Trainer Markus Pingpank. So ging es zum Pfingstsportfest nach Zeven. Und das Vorhaben gelang: In 4:28,86 Minuten stellte die Tochter auf der 1500-Meter-Distanz eine persönliche Bestzeit auf und lag in der Frauen-Wertung auf Rang vier.

In den in Zeven stets mit Männern und Frauen gemischten Rennen – die fünf Zeitläufe wurden nur nach Meldezeiten zusammengestellt – trat sie im dritten Lauf an. „Eigentlich hätte sie in den zweiten gehört, wo auch die drei ersten Frauen liefen. Vielleicht hätte es dort eine noch bessere Zeit gegeben“, mutmaßte der Coach.

Kaiser bleibt unter zwei Minuten

Am zweiten Tag des Pfingstspek­takels in Zeven sorgten allein die 800-Meter-Teilnehmer für ein Mammutprogramm. In 13 Läufen rannten 113 Männer, Frauen und Jugendliche ihre zwei Runden. 400-Meter-Ass Jörn Kaiser vom TSV Wennigsen kam erstmals unter die Zwei-Minuten-Marke. In 1:58,48 Minuten war er die Nummer zwei unter den U-20-Jugendlichen. Auch sein TSV-Kollege Leon Martin ­(6. U 20) blieb unter jener Marke. In 1:59,72 Minuten verpasste er aber seine Bestzeit um 19 Hundertstelsekunden.

Ihre Saisonbestmarke toppte die Wennigserin Laura Sophie Klein gleich um fast acht Sekunden und holte sich in 2:20,60 Minuten Rang zwei der weiblichen U-20-Jugend. Damit lag sie auch vor Vereinskollegin und Langstrecken-Spezialistin Antonia Schiel (7. U 20/2:23,47) bei ihrem Intermezzo auf den kürzeren Strecken. Ira Rischkopf (7. Frauen/2:24,08) und Johanna Wistokat (11. U 18/2:25,75) vom TSV Wennigsen stellten ebenso Saisonbestmarken auf.

Auf der 100-Meter-Geraden überzeugte die Kirchdorferin Lilli Böder. Im A-Finale der weiblichen U-18-Jugend sprintete die derzeitige Nummer drei in Niedersachsen in 12,25 Sekunden auf Rang drei und damit zu einer persönlichen Bestzeit. Überdies war sie schneller als ihre ältere Schwester Luna Böder. Die kam bei der U-20-Jugend in 12,69 Sekunden auf Rang drei im ­B-Finale ins Ziel.

Beim Pfingstsportfest in Edemissen war Feio Heß so schnell wie noch nie. Den Sieg bei den M-15-Schülern holte sich der Athlet vom TSV Wennigsen über 100 Meter in 11,89 Sekunden. Das war um sieben Hundertstelsekunden schneller als noch im Vorjahr. Im Rennen hatte er den zweitplatzierten Braunschweiger Tim Herwagen um 0,37 Sekunden regelrecht deklassiert. Außerdem versuchte sich Heß im Weitsprung, und das mit Erfolg. Mit 5,28 Metern lag er auf Rang zwei. Bei den Frauen feierten Janin Sigmundzik (TSV Kirchdorf) über 1500 Meter (4:58,44) sowie Rosana Wiens (SG Bredenbeck) über 400 Meter (60,17) Siege.

