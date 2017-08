TC RW Barsinghausen II gibt den Spielverderber

Ronnenberg. Den positiven Trend hat der TV RW Ronnenberg in der Verbandsliga der Männer fortgesetzt. Beim Schlusslicht TuS Wettbergen II siegten die Calenberger problemlos mit 5:1. Manuel Ruhkopf wurde kaum gefordert, sodass der Nummer vier eine solide Leistung zum 6:3, 6:1 genügte. Patrick Spreen profitierte bei einer 3:0-Führung von der Aufgabe des Wettbergers Stefan Langmaack. „Stefan machten Armschmerzen zu schaffen. Anschließend erhöhte Julian Scholz in zwei Sätzen sicher auf 3:0“, berichtete Mannschaftsführer Niclas Meier, der seinem Kontrahenten Finn-David Heinz beim 4:6, 1:6 zum Sieg gratulieren musste.

Der beruhigende 3:1-Vorsprung wirkte sich in den Doppeln stabilisierend aus. Meier/Ruhkopf siegten mit 6:1, 6:2, Spreen/Scholz gewannen mit 6:4, 6:0. „Wir erfüllten unsere Pflicht und belohnen uns hoffentlich mit dem Klassenerhalt“, sagt Meier. Er glaubt, dass 5:5 Punkte und Tabellenplatz drei ausreichen könnten. Und zum Saisonausklang am Sonntag (9 Uhr) im Derby gegen den TC RW Barsinghausen müssen die Ronnenberger ja nicht leer ausgehen.

In der Verbandsklasse überraschte der TC RW Barsinghausen II im Kampf um den Ligaverbleib mit einem 3:3 gegen den Primus TV Hasbergen. Jörn Baumgarten und Max Westerkamp nutzten die schwache Tagesform der Gäste auf den hinteren Positionen. Anschließend krönten die beiden ihre guten Einzelvorstellungen gemeinsam im Doppel mit einem 0:6, 6:3, 7:5. „Die Gäste waren ganz schön sauer über den Punktverlust, der sie vielleicht den Aufstieg kostet. Max und Jörn marschieren im Moment, und im Doppel wirkte sich vielleicht der Heimvorteil vorteilhaft aus“, sagte Sportwart Jürgen Baumgarten.

Die junge Mannschaft des TC RW Barsinghausen II hat in der Verbandsklasse der Frauen mit derzeit 0:6 Punkten akute Abstiegssorgen. Gegen den DTV Hannover III musste die Begegnung beim Stand von 1:1 wegen starken Regens unterbrochen werden. Die Fortsetzung erfolgt am Freitag um 16 Uhr. Stina Wellmann steigerte sich nach einem 1:6 enorm und glich mit 7:5, 10:7 aus, denn Anjuli Mahlstede unterlag mit 2:6, 4:6. Bei Alicia Niemann steht es aus ihrer Sicht 1:6, 1:0 und bei Sina Giebel 0:3. „Der DTV rückte mit drei guten Spielerinnen an. Wichtig ist bei uns, dass sich die Talente kontinuierlich entwickeln“, betonte Baumgarten.

Von Martina Emmert