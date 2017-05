Tennis. Die Frauen 30 der SV Arnum haben die Sommerrunde mit einem 6:3 beim TSC Göttingen eröffnet. Den großen Rückhalt beim ersten Sieg des Aufsteigers in der Nordliga bildete das Spitzenduo mit Martina Müller-Skibbe und Dörthe Kluge, die in ihren Einzeln keinerlei Probleme hatten. „Dörthes Gegnerin hat nur bis zum 2:2 im ersten Satz mithalten können, anschließend holte sie kein Spiel mehr“, berichtete Kapitän Uschi Bleeker. Eine gelungene Premiere im Trikot der Sportlichen Vereinigung feierte Jeanine Motuzas mit ihrem 2:6, 6:2, 10:4. Verena Luther setzte sich mit 6:4, 6:4 durch, während Valérie Mau und Sandra Peloso ihre Einzel verloren. „In den Doppeln machten es Dörthe Kluge/Brigitte Teschner spannend, sie gewannen aber noch mit 7:6, 6:3“, sagte Bleeker, die an der Seite Müller-Skibbes mit 6:1, 6:1 siegte.

Nachbar TG Hemmingen-Westerfeld absolviert in der Verbandsliga bereits seine dritte Saison – und legte in dieser mit einem 5:1 gegen den TV Letter überaus verheißungsvoll los. Annette Jonas fällt zwar langfristig aus, auch Monika Torbica steht vorerst nicht zur Verfügung. „Deshalb sind wir umso froher, dass Nathalie Dörschuck nach einer längeren Pause wieder zum Kader gehört“, berichtete Mannschaftsführerin Angelika Dousa. Nach einem 6:2 im ersten Satz und einem Konzentrationsloch im zweiten Durchgang gewann sie zum 7:5 rechtzeitig die Kontrolle zurück. Für die Hemminger Nummer eins, Tina Steinbach, sprang ebenso ein völlig ungefährdeter Zwei-Satz-Erfolg heraus wie für Kerstin Rademacher und Nicole Sturm. „Die Partien verliefen souverän, trotzdem war da jeweils noch Luft nach oben“, berichtete Dousa. „Im Doppel brachten die Gäste mit der Linkshänderin Claudia Denner eine frische Spielerin, die einen richtig guten Ball gespielt hat. Nach mehr als zwei Stunden Kampf gab ich nach einem 7:6, 5:7 den dritten Satz zum 0:6 kampflos ab. Unser Sieg war uns da ja schon sicher.“ Steinbach/Rademacher ließen beim 6:2, 6:1 nichts anbrennen.

Springerinnen können sich nur über den Sieg von Ripke freuen

In der Bezirksliga der Frauen lief für den TV Springe beim 1:5 gegen den TC GW Stadthagen nicht sonderlich viel zusammen. „Wir konnten uns zumindest alle für Janina Ripke freuen, die beim 7:6, 6:1 im Topspiel ordentlich Punkte gegen eine Spielerin der Leistungsklasse acht gemacht hatte. Das war wirklich eine super Leistung von ihr. Ansonsten war das der erwartet starke Gegner“, resümierte Mannschaftsführerin Charlotte Wiemann, die verletzungsbedingt von der Bank aus die Daumen drückte.

Die Männer 30 der SV Arnum sind in der Nordliga beim THC Lüneburg nur knapp an einem Auftaktsieg vorbeigerauscht, sie zogen mit 4:5 den Kürzeren. Bernhard Hermann stand aus privaten Gründen nicht zur Verfügung, Florian Skibbe musste nach einem 2:4 im ersten Satz verletzt aufgeben. „Die Einzel wären mit Bernhard nicht anders verlaufen, aber in den Doppeln wäre die Wahrscheinlichkeit auf ein 2:1 statt eines 1:2 größer gewesen“, betonte Skibbe. Das 6:4, 4:6, 2:10 von Stephan Wentler/David Heuer stellte schließlich das Zünglein an der Waage dar. Im zweiten Satz lag das Duo mit 4:3 vorn, ließ dann jedoch zwei Breakchancen zum 5:3 aus. Im Einzel hatte beim 6:0, 6:0 von Adrian Laege alles gepasst, Pavel Jakunin spielte seine Routine zum 6:1, 6:2 aus. Heuer trug sich mit einem 6:1, 6:3 gleichsam in die Siegerliste ein. Stephan Wentler verlor indes mit 6:7, 4:6.

Von Martina Emmert