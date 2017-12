TKH kratzt am Pokalwunder

Der ganz weite Einwurf von Spielmacherin Aljaksandra Tarasava war genau bei TKH-Topscorerin Melissa Jeltema gelandet. Noch 1,1 Sekunden auf der Uhr. Bedrängter Wurf – und der Ball fliegt nur auf den Ring, springt weg, Wunder verpasst. Die TKH-Basketballerinnen waren so lange so nah dran, kratzten gegen Dauermeister und -pokalsieger dank schlauer Defensive und einer Dreierserie bis zur letzten Minute an der großen Pokalüberraschung. Und verloren am Sonntag dann doch noch unglücklich mit 67:69 (37:42) im Achtelfinale.