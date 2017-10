TSV Barsinghausen erobert Platz eins in der Oberliga

Basketball. Der zweite Sieg im zweiten Spiel hat dem TSV Barsinghausen zum Sprung an die Tabellenspitze der Oberliga verholfen. Nach dem 88:77-Erfolg bei den Hannover Korbjägern sind die Deisterstädter neben der Reserve des TSV Neustadt das einzige noch unbesiegte Team der Staffel, liegen aber aufgrund der besseren Korbdifferenz an Position eins.

Schon der Auftakt war famos – mit 8:0 hatten die Barsinghäuser den eindeutig besseren Start. Doch die Hausherren konterten mit erfolgreichen Distanzwürfen und gestalteten das Spiel ausgeglichen. Der TSV antwortete auf seine Weise: Mit einem 14:0-Punkte-Lauf baute er seinen Vorsprung erstmals auf mehr als zehn Punkte aus. Am Ende des ersten Viertels stand noch immer eine 28:18-Führung zu Buche. Obwohl das Teamplay der Barsinghäuser im zweiten Viertel schlechter wurde, konnten die Korbjäger aus Hannover daraus kaum Kapital schlagen. Der TSV ging dennoch mit einem 45:36-Vorsprung in die Kabine.

Schwach von der Freiwurflinie

Die Partie blieb nach dem Wechsel ausgeglichen. „Allerdings sorgten die Schiedsrichter mit einer deutlich kleinlicheren Linie nun für zahlreiche Spielunterbrechungen“, kommentierte Teamsprecher Yannick Schneider. Die Calenberger hatten an der Freiwurflinie allerdings nicht ihren besten Tag. „Durch unsere schwache Trefferquote haben wir das Spiel weiterhin eng gehalten“, so Schneider.

Ganz eng wurde es in der 34. Minute, als die Gastgeber auf 66:69 herankamen. „Doch wir haben die Nerven behalten“, sagte der Sprecher. Die Angriffe wurden nun konzentriert zu Ende gespielt. Besonders Kevin Sirowi zeichnete sich in den Reihen der Deisterstädter aus: Mit zwei Dreiern in Folge sorgte er für die Vorentscheidung. Die verbesserte Defense und die gute Ballbewegung waren die weiteren Gründe dafür, dass der Vorsprung sicher über die Zeit gebracht werden konnte.

„Das war eine starke Leistung. Lediglich die vielen unnötigen Ballverluste und eine schwache Freiwurfquote waren zu bemängeln“, lautete das Fazit von Spielertrainer Timo Thomas.

Von Matthias Abromeit