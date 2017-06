Basketball. Das war eine mehr als deutliche Angelegenheit: Mit 82:44 bezwangen die Männer des TSV Barsinghausen im Halbfinale des Bezirkspokals den zwei Klassen tiefer in der Bezirksliga spielenden Gastgeber Hannover Dragons. „Nun wollen wir nach der letztjährigen Finalniederlage gegen Neustadt den Pokal endlich zu uns holen“, sagte Teamsprecher Yannick Schneider.

In Hannover mussten die Deisterstädter ohne die verhinderten Emmanuel Bocandé und Oleg Burhanau sowie die Verletzten Lars Hecht und Timon Gerken auskommen. Somit standen lediglich acht einsatzbereite Spieler zur Verfügung. Kapitän Timo Raum gab nach einem Monat Pause aufgrund seines Daumenbruchs sein Comeback.

Im ersten Viertel taten sich die Favoriten noch sehr schwer. „Defensiv nicht voll konzentriert, zu viele Einzelaktionen im Angriff“, lautete die Kritik von Spielertrainer Timo Thomas. Dank der zehn Punkte von David Bocandé lag der TSV nach dem ersten Abschnitt mit 20:16 in Führung. Doch im zweiten Viertel wurde die Intensität in der Verteidigung deutlich erhöht. Der TSV war deutlich athletischer und schneller im Spiel, erlaubte den Gastgebern nur drei weitere Punkte. So ging es mit 38:19 in die Halbzeit.

Nach der Pause bauten die Barsinghäuser ihre Führung weiter aus. Sascha Schulz verwandelte drei seiner vier Dreipunktewürfe im dritten Spielabschnitt. Timo Thomas war vom Gegner oft nur durch Fouls zu stoppen. Doch bei den resultierenden Freiwürfen konnte ihn keiner aufhalten: Elf von zwölf Freiwürfen brachte Thomas im Korb unter.

Im Schlussviertel drehten die Deisterstädter im Angriff noch weiter auf. Gegen die Fastbreaks des TSV fanden die Dragons kein Mittel. Durch das hohe Tempo über weite Strecken der Begegnung waren die Außenseiter konditionell am Ende. Das nutzte vor allem Schneider aus: 13 seiner 16 Punkte erzielte er im Schlussviertel. „Mit dem ersten Viertel können wir nicht zufrieden sein. Die restliche Partie haben wir aber komplett kontrolliert und verdient in der Höhe gewonnen“, so der Sprecher.

TSV Barsinghausen: D. Bocandé (20), Schulz (19), Schneider (16), Thomas (13), Raum (8), Sehm (4), Rokohl (2), ­N. Terei

Von Matthias Abromeit