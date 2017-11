TSV Burgdorf II spielt sich im Derby in einen Rausch

Handball. Jürgen Bätjer winkte ab, setzte sich hin, schüttelte mit dem Kopf, der Blick ging ins Leere. Die Spieler der TSV Burgdorf II tanzten wenig später auf dem Parkett wild umher und ließen sich völlig zu Recht feiern. Während die Talfahrt von Handball Hannover-Burgwedel unvermindert weitergegangen ist, hat sich die TSV-Reserve im Derby vor mehr als 300 Zuschauern in einen Rausch gespielt und mit dem 34:25 (15:11)-Sieg ins Mittelfeld in der 3. Liga Nord abgesetzt.

Die Gastgeber transportierten den Rückenwind aus den beiden Spielen zuvor in das Derby, dominierten die ersten zehn Minuten nach Belieben und führten mit 7:2. Bereits beim Stand von 5:2 nach sechs Minuten hatte Bätjer eine Auszeit genommen, seine Sieben kam allerdings erst nach und nach ins Rollen, durchlebte dabei ein Wechselbad der Gefühle. Insgesamt leisteten sich die Burgwedeler 14 Fehlwürfe, viele Versuche in der Anfangsphase endeten am Aluminium. Artjom Antonevitch glich in der 22. Minute zum 8:8 aus, zur Pause lag der HHB dennoch mit vier Toren zurück.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Burgdorfer auf dem Gaspedal, nutzten unter anderem eine Zeitstrafe gegen Florian Freitag, um sich bis zur 35. Minute auf 18:11 abzusetzen. Und auch wenn die Burgwedeler sich im Anschluss nicht aufgaben, dieser Vorsprung bedeutete bereits eine Vorentscheidung. Näher als auf fünf Treffer kamen die Gäste nicht mehr heran, Antone-vitch sah zu allem Überfluss die rote Karte mit Bericht (48.). „Artjom wurde gefoult, eigentlich hätte sein Gegenspieler Rot sehen müssen. Doch Artjom hat sich so vehement und lautstark verteidigt, dass er dann zu Recht ausgeschlossen worden ist“, erklärte Bätjer. Danach hatte die TSV-Reserve leichtes Spiel, und die Gefühlswelt der Nachbarn nach dem Derby war so unterschiedlich wie der Tabellenstand.

TSV Burgdorf II: Wilde (2), Ullrich – Büchner (5), Hoffmann (5/5), Koch, Donker, Diebel (je 4), Kalafut (3), Dräger (3/1), Feise (2), Schröter, Krone (je 1), Marx, Thiele, Krenke, Baune Handball Hannover-Burgwedel: Kinzel, Räbinger (2) – Freitag, Hoff (je 5), Michailidis (4), Bergmann (3/2), Antonevitch (3), Dunekacke (2), Behnke (1), Fischer, Otto, Behr

Die Stimmen zum Spiel

Heidmar Felixson (Trainer der TSV-Reserve): „Es war ein richtig geiles Derby, unsere Zuschauer waren bombastisch. Wir wollten von Beginn an gewinnen, haben sehr konzentriert agiert und immer die richtigen Lösungen gefunden.“

Jürgen Bätjer (HHB-Trainer): „Wir hatten uns so viel vorgenommen, waren nach zwei klaren Rückständen wieder dran, aber die rote Karte hat uns zurückgeworfen. In unserer Situation zählen eigentlich nur Siege, aber ich hatte wieder einmal keine Alternativen auf der Bank.“

Kay Behnke (HHB-Rückraumspieler): „Wir waren einfach neben der Spur, es passte überhaupt nichts. Die Tabelle lügt nicht, wir sind Letzter und müssen schnell die Kurve kriegen.“

Johannes Marx (TSV-Kapitän): „Wir wollten und haben gewonnen. Es war insgesamt eine tolle Partie, die wir abgeliefert haben.“

Maurice Dräger (stellvertretender TSV-Kapitän): „Mit so einer starken Leistung haben wir vorher nicht gerechnet.“

Von Rolf Linda