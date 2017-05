Langreder. Die Herren des TSV Langreder II sind ihrer Favoritenrolle beim Endspieltag des Regionspokals in Berenbostel gerecht geworden. Im Finale der Kreisliga gewann Langreder mit 6:2 gegen den TSV Dollbergen und holte sich damit das erhoffte Double. Der Start verlief allerdings holprig. Da Jan Kück/Heiko Malina überraschend in drei Sätzen verloren, hieß es nach den Doppeln durch den Sieg von Claudius Remmers und Arne Leenders nur 1:1. Kapitän Harald Fiedler und Kück brachten ihre Mannschaft in der Folge mit je zwei Siegen auf die Siegerstraße. Spannend war es zwischendurch nur noch im unteren Paarkreuz, wo sich Arne Leenders bei drückender Hitze über fünf Sätze quälte, während Malina verlor.

Eine Hitzeschlacht über knapp drei Stunden lieferte sich der TTC Groß Munzel mit dem SV Bolzum IV. Trotz etlicher guter Chancen und eines Satzverhältnisses von 22:19 hatten die Munzeler mit 4:6 das Nachsehen. Bezeichnend für den unglücklichen Spielverlauf war das letzte Einzel von Michael Radau, der beim Stand von 7:8 im fünften Satz zwei Kantenbälle seines Gegners hinnehmen musste. Im Verlauf des Spiels gelang es zwar, den Ausfall des etatmäßigen Thomas Weißenstein wettzumachen, „aber wir haben alle fünf Fünf-Satz-Spiele verloren“, ärgerte sich Sprecher Benjamin Koch. Er hat beide Einzel und das Doppel mit Sascha Seibert gewonnen. Radau und Sascha Rohde gaben dabei beim Stand von 2:0 sogar jeweils eine 2:0-Führung aus der Hand.

Von Uwe Serreck