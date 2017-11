TSV Neustadt freut sich auf Topspiel-Atmosphäre

Neustadt. Die Spieler der TSV Neustadt temps Shooters wollen in der 1. Regionalliga wieder tanzen. „Wir fahren mit dem klaren Ziel nach Aschersleben, zu gewinnen und auf Platz zwei zu springen“, sagt Teammanager Jan Gebauer. Bei dem Verfolgerduell geht es am Sonntag ab 19.30 Uhr in der Sporthalle Ballhaus um den Platz hinter Spitzenreiter BG Bitterfeld. Noch sind die Aschersleben Tigers Tabellenzweiter, aber die Shooters rangieren nur zwei Punkte dahinter an dritter Stelle. Ein Sieg und damit das Plus im direkten Vergleich würden den Platztausch bedeuten.

Ein Problem der Gastgeber könnte dabei zum Glücksfall für die Shooters werden: Tigers-Topscorer Tyaire Daquan Ponzo-Meek, der durchschnittlich 20 Punkte pro Spiel markiert hatte, löste seinen Vertrag überraschend auf und ist aus privaten Gründen in die USA zurückgereist. Prompt kassierten die Tigers vergangene Woche in Stade eine Niederlage. „Die werden natürlich jetzt mit dem Heimvorteil im Rücken Wiedergutmachung leisten wollen. Ob sie bereits einen neuen US-Spieler geholt haben, werden wir sehen“, kommentierte Gebauer die jüngsten Entwicklungen auf Seiten des Kontrahenten.

Dass die Ascherslebener reagieren müssen, ist ihm durchaus bewusst. „Mit ihrem ziemlich kleinen Kader hatten sie sowieso schon seit Saisonbeginn Probleme. Da spielten bisher maximal neun Akteure“, erklärt der TSV-Coach. Dass die Statistiken bei Punkten, Quoten oder Rebounds hoch sind, sei selbstredend. „Das liegt daran, dass sie individuell einfach mehr Spielzeit bekommen“, meint Gebauer. So können gleich fünf der Gegner im Durchschnitt zweitstellige Punktzahlen vorweisen. Achten sollten die Shooters vor allem auf Tigers-Kapitän Sebastian Harke, der nun Ascherslebens bester Schütze ist. Auch unter dem Korb lässt sich der bullige Center, der auf durchschnittlich 7,3 Rebounds pro Spiel kommt, nur schwer stoppen.

Das Ballhaus dürfte am Sonntagabend gut gefüllt sein. Doch einschüchtern lassen wollen sich die Shooters davon keineswegs. Vielmehr freuen sie sich auf diese Topspiel-Atmosphäre. Große Kulissen kennen sie schließlich aus ihrer eigenen Halle.

Sorgen bereitet Gebauer indes der eigene Kader. „Wir hatten unter der Woche ein paar angeschlagene Spieler. Wie das Aufgebot in Aschersleben aussehen wird, müssen wir kurzfristig entscheiden“, sagt er. Aber Personalmangel haben die Neustädter nicht, zwölf Mann können sie immer zusammenbekommen. So bleibt das Ziel, dass die Shooters die Tigers niederstrecken wollen, um der BG Bitterfeld in der Tabelle auf den Fersen zu bleiben.

