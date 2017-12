TSV Neustadt peilt fünften Sieg in Folge an

Basketball. Für die TSV Neustadt temps Shooters steigt Sonnabend um 19.30 Uhr in der 1. Regionalliga das letzte Heimspiel des Jahres. Und nach der Partie gegen die TSG Bergedorf könnte auch die Zeit in der Halle der Michael-Ende-Schule zu Ende sein. In der Rückserie soll die Leine-Schule an der Bunsenstraße die neue Shooters-Arena werden. „Wenn die Linien und Korbanlagen bis zum 6. Januar dort fertig sind, spielen wir ab dann an der Bunsenstraße. Dort passen bis zu 800 Zuschauer rein“, erklärt Teammanager Jan Gebauer den Grund. Die aktuelle Heimspielstätte ist bereits bei 350 Leuten rappelvoll.

Auf Tuchfühlung bleiben

Weitergehen soll indes die bislang vier Spiele währende Siegesserie der Neustädter. Zuletzt gab es Erfolge gegen die Nummern drei und vier der Liga aus Aschersleben und Rendsburg. Nun kommen die fünftplatzierten Bergedorfer. Mit einem weiteren Triumph wollen die Shooters nun ihren zweiten Rang verteidigen und damit auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter SG Bitterfeld bleiben.

Beim Mitaufsteiger aus der 2. Regionalliga Nord dreht sich fast das ganze Spiel um den US-Amerikaner William Tremere Barnes. Mit 219 Punkten ist er der treffsicherste Akteur der gesamten Liga. Keiner hat mehr als Barnes’ 37 Dreier erzielt, und auch bei den Steals, den Assists und der Freiwurf-Quote gehört der Bergedorfer jeweils zu den Top Ten der Liga.

Williams als Gegenwaffe

„Er ist Dreh- und Angelpunkt. Den darf man nicht heiß laufen lassen“, mahnt Gebauer, der aber auch eine Gegenwaffe parat hat: „Xavier Dante Williams ist wie geschaffen dafür, dem Barnes auf den Füßen zu stehen.“ Entsprechend erleichtert zeigte er sich darüber, dass die im Training erlittene Fingerverletzung von Williams schnell wieder geheilt ist. Mit Mubarak Salami hat der TSV allerdings noch einen zweiten Mann, der über ausgewiesene Qualitäten als Sonderbewacher verfügt.

Genau das ist das Plus des TSV. Jede Position ist doppelt und fast gleichwertig besetzt. Der Beweis ist kurios. Denn dass die Neustädter keinen Spieler in den Top 20 des Scorer-Rankings haben, zeugt von der Stärke des TSV. „Weil wir kaum einen Spieler haben, der pro Match mehr als 25 Minuten auf dem Feld ist, punkten sie natürlich individuell auch nicht so viel“, erklärt Gebauer.

Doch fünf Neustädter liegen bisher trotz ihrer relativ kurzen Einsatzzeit im zweistelligen Bereich. Mit durchschnittlich 84,3 Zählern sind die Neustädter aber vor allem als Team stark. Nach den Aschersleben Tigers haben sie die meisten Punkte pro Auftritt erzielt. Der Mannschaftserfolg zählt, nicht die Quote des Einzelnen. Darauf legt Gebauer wert, denn „dadurch sind wir deutlich schwerer auszurechnen, und somit stellen wir unsere Gegner auch immer vor schwierige Hausaufgaben.“ Schwache Tage eines Spielers können bei den Neustädtern leicht ausgeglichen oder abgefangen werden.

Gebauer: „Die Tiefe des Kaders ist eben unser Plus. Und natürlich der Heimvorteil mit unseren Fans im Rücken.“

Von Matthias Abromeit