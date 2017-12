TSV und Swim Team Pattensen flott unterwegs

Schwimmen. Der TSV Pattensen hatte sich mit drei weiblichen Mannschaften für den Landesentscheid anlässlich des Deutschen Mannschaftswettbewerbes Schwimmen der Jugend (DMSJ) qualifiziert. Und diese verkauften sich im Wasserparadies Hildesheim teuer: Auf das Bronze-Treppchen schaffte es die D-Jugend, die A-Jugendlichen verpassten den Sprung auf das Podium nur knapp und wurden Fünfte. Für die C-Jugendlichen reichte es zu Rang sieben. „Die Rahmenbedingungen im Wasserparadies waren allerdings katastrophal“, ärgerte sich Sprecherin Petra Hahm. „Es war viel zu klein und somit zu eng und zu warm für eine solche Menge von Schwimmern.“

Die D-Jugend (Jahrgänge 2006 und 2007) mit Mara Sophie Brandes, Janne Marit Brinkmann, Sophie Brüggemann, Carola Fluchtmann, Hannah Sophie Möller und den Reserveschwimmerinnen Finnja Helms und Emma Struckmeier verbesserte ihre Zeit vom Bezirksentscheid noch einmal um 38 Sekunden. Der Sieg über 4x50 Meter Schmetterling, die beiden zweiten Plätze (4x100 Meter Freistil und Lagen), Rang drei über 4x100 Meter Rücken und ein vierter Platz über 4x100 Meter Brust bescherten dem Team in der Gesamtwertung die Bronzemedaille. „Dank ihrer tollen kämpferischen Leistungen und einiger neuer Bestzeiten haben sich die Mädels das auch absolut verdient“, lobte Hahm.

Auch die A-Jugend (2000/01) war auf Edelmetall-Kurs. „Das Team lag am ersten Tag noch auf Platz drei, wurde am zweiten jedoch in der Schmetterlingsstaffel disqualifiziert und musste nachschwimmen. Das kostete wichtige Sekunden“, erläuterte Hahm. In der Addition ergab das für Katja Breithaupt, Svea Bölck, Pauline Hahm, Franca Hilliger, Johanna Lemmer, Lea-Sophie Sicking und Pia-Sophie Wagner zusammen mit zwei dritten Plätzen (4x100 Meter Freistil und Brust), einem vierten Rang (4x100 mRücken) sowie Platz fünf über 4x100 Meter Lagen in der Endabrechnung Rang fünf. „Die Mädels haben sich als Einheit präsentiert“, lobte Trainer Jan-Robert Ellrott. „Trotz der Disqualifikation haben sie die Rennen sicher zu Ende gebracht. Am Ende fehlten nur wenige Sekunden zu einer Medaille.“

Die C-Jugend (2004/05) verbesserte ihre Gesamtzeit im Vergleich zum Bezirksentscheid um 20 Sekunden und steigerte sich um eine Position. Damit landeten Jette Ahrens, Svea Brinkmann, Paula Brüggemann, Metta Luise Elies, Inga Fluchtmann und Desminte Kruse auf dem siebten Rang.

Auch das Swim Team

Pattensen mischte in der Domstadt mit. Und die E-Juniorinnen machten ihre Sache wahrhaftig gut: Hannah Ihssen, Joyce Metzger, Lena-Marie Teiwes, Mia-Fabienne Ziesenis und Pia-Caroline Schunder hatten mit der viertbesten Zeit beim Bezirksentscheid das Ticket für das Landesfinale gebucht. „Die fünf Mädchen aus den Jahrgängen 2008 und 2009 mussten sich gegen starke Gegner aus Braunschweig, Osnabrück und Hannover behaupten – und das gelang ihnen super“, freute sich Pressewartin Uta Raabe. „Für sie reichte es am Ende sogar zu Bronze.“ Das Rennen über 4x50 Meter Rücken gewann das Team, über 4x50 Meter Freistil schlug das STP als Zweiter an. Die 4x50-Meter-Lagen-Staffel wurde als Dritter beendet, die 4x50-Meter-Bruststrecke schlossen die Talente als Vierte ab. Unterm Strich bedeutete das Platz drei im Gesamtklassement. Coach Martin Bölck zeigte sich dann auch folgerichtig extrem zufrieden – und das nicht nur wegen der Medaille: Die gesamte Mannschaft habe sich im Vergleich zum Bezirksentscheid um eine ganze Minute verbessert, „und der Abstand zur Silbermedaille betrug gerade einmal drei Sekunden“.

Von Jens Niggemeyer