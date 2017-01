Hannover. Uwe Rehbein freut sich dieses Mal ganz besonders auf das Final Four. „Dieser Höhepunkt passt ganz wunderbar zu unserem Clubjubiläum“, sagte Hannovers „Mister Tischtennis“, der zum zweiten Mal nach 2016 die Endrunde um die deutsche Pokalmeisterschaft der Frauen in seine Heimatstadt geholt hat. Sein Verein TTC Helga, Ausrichter des Turniers gemeinsam mit der SG Misburg und Badenstedter SC, wurde im Januar 1947 gegründet, feiert also das 70-jährige Bestehen. „Wir sind der zweitälteste reine Tischtennisverein in Deutschland“, sagte Rehbein.

Der 73-Jährige, der noch etwas älter ist als sein Verein, wird am Sonntag wieder die perfekten Rahmenbedingungen für die vier Endrunden-Teilnehmer Ttc Berlin eastside, SV DJK Kolbermoor, TV Busenbach und TTG Bingen/Münster-Sarmsheim geschaffen haben. Um 10 Uhr beginnen die Halbfinalpartien in der Misburger Sporthalle in der Ludwig-Jahn-Straße, das Endspiel ist für 13.30 Uhr angesetzt. Rehbein erwähnt nicht, dass er selbst auch Gründe zum Feiern hätte. Er ist seit 60 Jahren Mitglied beim TTC Helga und organisiert seit 30 Jahren Tischtennis-Großveranstaltungen in Hannover.

Liebäugeln mit internationalen Veranstaltung

Und die Leidenschaft für das schnelle Spiel an den grünen Tischen brennt nach wie vor: „Ich habe noch viele Ideen“, sagte er und liebäugelt mit einer internationalen Veranstaltung wie zuletzt 2012. Da kämpften in Hannover die deutschen Frauen gegen Spanien um die EM-Teilnahme.

Petrissa Solja und Xioana Shan sind auch die Stützen des Ttc Berlin eastside, der schon 2016 deutscher Pokalmeister wurde. Zum Siegerteam gehörten Solja, Shan Georgina Pota und Trainerin Irina Palina. Quelle: Florian Petrow

Zunächst aber gilt es, das Final Four über die Bühne zu bringen. Dieser Wettkampf genießt deutschlandweite Aufmerksamkeit. Alexander Teichmann, Präsident des Ttc Berlin eastside, sagte: „Das Final Four 2017 ist sicherlich das bestbesetzte seit der Wiedereinführung des Frauen-Pokals. Es ist eine Herausforderung, in diesem Jahr den Titel zu gewinnen.“ Sein Team wurde zuletzt dreimal in Folge Pokalmeister.

Hannoversche Fans treffen alte Bekannte

Wer in Misburg das größte Staraufgebot sehen will, sollte vom Beginn der Veranstaltung an dabei sein. Der Cupverteidiger aus der Hauptstadt trifft schon im Halbfinale auf die Mannschaft aus Kolbermoor. Das heißt, der Bundesliga-Tabellenführer misst sich mit dem schärfsten Verfolger.

Doch auch das gleichzeitig stattfindende zweite Duell um den Finaleinzug hat seinen Reiz. Vor allem, weil die hannoverschen Fans dort zwei gute alte Bekannte wiedersehen. Für den TV Busenbach spielt Jessica Göbel (35 Jahre), die 2001/2002 beim TTFC Burgwedel am Tisch stand. In den Reihen der Bingener tritt Ding Yaping (49) an, sie war 2008/2009 für Hannover 96 aktiv.