Tischtennis. Der TTK Großburgwedel hat seine Kaderplanungen für die Saison in der 2. Bundesliga der Frauen abgeschlossen. Mit Polina Trifonova vom TSV Schwarzenbek zog der Aufsteiger eine bärenstarke Spitzenspielerin an Land. „Polina ist meine absolute Wunschkandidatin“, freut sich Vorsitzender und Team-coach Michael Junker über den gelungenen Coup, an dem mehrere Wochen gefeilt worden ist. „Sie wäre mit ihrem Verein in die 3. Liga abgestiegen, doch dort wollte sie verständlicherweise nicht spielen, deswegen kam sie auf uns zu. Mit einer Gesamtbilanz von 27:8 war sie die drittbeste Akteurin der Liga.“

Die gebürtige Bulgarin wuchs in der Ukraine auf, lebt aktuell zeitweise auch in Bremen. Die 25-jährige Offensivspielerin ist schnell auf den Beinen, glänzt am Tisch mit Cleverness. In der abgelaufenen Saison gehörten Siege gegen die statistische Nummer eins der Liga Ievgeniia Vasylieva (ESV Weil) sowie die erstligaerfahrene Yang Ting (TSV Schwabhausen) zu ihren Höhepunkten. Für Junker ist sie eine absolute Bereicherung, die Chemie habe auf Anhieb gepasst. „Perspektivisch hat sich durch Polina und Suzanne Dieker für uns allerhand verändert. Wir sind davon ausgegangen, dass wir sofort wieder absteigen. Nun sollte sogar ein guter Mittelfeldplatz möglich sein. Ich sehe uns sogar vor dem MTV Tostedt“, sagt Junker.

Dijana Holoková, Amelie Rochteau und die Ersatzkräfte Nina Tschimpke, Kadrina Junker und Jessika Xu haben dem TTK ohnehin die Treue gehalten. „Zudem sieht es mit Aida Rahmo als fester Stammspielerin gut aus. Da sie bereits die Spielberechtigung besitzt, besteht aktuell kein Handlungsbedarf mehr“, erläutert der Vorsitzende.

Von Martina Emmert