TTK Großburgwedel nach letzten Ballwechsel in Schockstarre

Tischtennis. Die Frauen des TTK Großburgwedel haben in ihrem ersten Auswärtsspiel nach dem Aufstieg das raue Klima in der 2. Bundesliga zu spüren bekommen, sie kassierten mit dem 3:6 bei den LTTV Leutzscher Füchsen ihre zweite Niederlage in der zweiten Partie. Bei 17:19 Sätzen, 325:330 Bällen und drei Fünf-Satz-Niederlagen war ein Punktgewinn beim Erstligaabsteiger jedoch zum Greifen nahe.

Ein Fehlstart – beide Doppel gingen an die Gastgeberinnen – brach dem TTK letztlich das Genick. Außerdem warteten die Leipzigerinnen mit Soraya Domdey und Anna-Marie Helbig mit zwei Spielerinnen auf, die zusammen eine 4:0-Bilanz erkämpften. „Domdey präsentierte sich in sehr starker Form, das war für uns überraschend. Die Nummer zwei spielte vor allem einen sehr variablen, winkeligen ersten Ball“, analysierte Teamcoach Michael Junker. Dies bekam Spitzenspielerin Polina Trifonova beim 10:12, 11:5, 8:11, 11:9, 9:11 gegen Domdey zu spüren, Diekers Niederlage gegen Helbig fiel mit 10:12 im fünften Satz zum 1:4-Zwischenstand noch knapper aus. „Suzanne wackelte in der Drucksituation beim 8:9 im Fünften“, sagte Junker.

Gute Leistungen von Rocheteau und Trifonova brachten die Gäste noch einmal heran, aber auch Holoková musste Domdey nach dem 1:3 gratulieren. Rocheteau reichte ein 2:0-Satzvorsprung gegen Helbig nicht, ein 7:11, 6:11, 7:11 besiegelte die Niederlage. „Wir haben uns danach erst einmal in einer Schockstarre befunden, aber das bringt uns ja nicht weiter“, sagte Junker. Der Blick gehe nach vorn.

MTV verkauft sich teuer

Eine goldene Serie ging indes für den MTV Engelbostel-Schulenburg zu Ende, das 2:8 in der Oberliga Nord-West war die erste Heimniederlage seit dem 27. Februar 2016. „Wir haben gegen einen Titelkandidaten nur zwei Spiele klar mit 0:3 abgegeben, haben uns zumindest gut verkauft“, erklärte Trainer Stephan Hartung. Spitzenkraft Kateryna Bashmakova bestach beim 11:6, 13:11, 8:11, 6:11, 11:7 gegen Lisa Krödel, Sarah Falczyk wusste beim 3:0 gegen Sarah Nitsch zu überzeugen. Tabea Braatz und Bashmakova wehrten sich gegen die Nummer eins des SSV, Linda Kleemiß, nach Kräften, zogen jedoch jeweils mit 2:3 den Kürzeren.

In der Bezirksoberliga Nord fuhr die TSG Ahlten ein ungefährdetes 8:1 bei der TTSG Wennigsen ein. Der Aufsteiger musste krankheitsbedingt auf seine Spitzenspielerin verzichten, lediglich Nadja Förster und Jasmin Rabenstein zogen im Doppel den Kürzeren.

Von Martina Emmert