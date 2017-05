Seelze.



Laura Dökel ist älteste im Team

A-Schülerin Ashley (13) hat soeben in der Aufstiegsrunde ihr Können beweisen, auch Leonarda (14) und Valantina (14/beide Altersklasse Mädchen) kommen aus der Niedersachsenligaformation und haben in der abgelaufenen Saison für den Landesligisten gespielt. Laura Dökel ist etwas erfahrener, sie war für die Rehburgerinnen im oberen Paarkreuz am Schläger. Die 23-Jährige ist nach Hannover gezogen, da lag ein Wechsel nahe. „Wir kennen uns seit Jahren. Sie hat vorher nie für einen anderen Verein gespielt, ist eine treue Seele. Aber nun war dieser Schritt folgerichtig“, sagt Vogel und stuft die neue Kraft als Führungsspielerin ein. „Durch sie hat das Team etwas mehr Erfahrung“, fügt Vogel hinzu.

„Insgesamt ist da Potenzial ohne Ende bei uns in dieser Perspektivmannschaft, Es würde mich nicht wundern, wenn wir oben mitreden“, kommentiert Coach und Verbandsligaspieler Vogel.

Als Ersatzkräfte sind Ronja Gothe und Merle Langanki vorgesehen. Vogel erwartet die Seelzer Landesliga-Formation nicht ganz so stark wie zuletzt, er sagt jedoch: „Wenn es Platz eins, zwei oder drei wird, wäre das ein echter Riesenerfolg.“

Von Stefan Dinse