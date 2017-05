Springe. Sie haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt – und sich mit einem Punkt belohnt. Die Rede ist von den Frauen des TV Springe, die im Nachbarschaftsduell der Bezirksliga beim TV RW Ronnenberg aus einem 1:3 nach den Einzeln noch ein 3:3 gemacht haben. „Wir konnten in Bestbesetzung antreten, dann besitzen wir in den Doppeln jede Variationsmöglichkeit. Wir haben intelligent aufgestellt, und das hat sich mit zwei Erfolgen auch bezahlt gemacht“, freute sich Mannschaftsführerin Charlotte Wiemann, die mit Janina Ripke ein 6:3, 7:6 erkämpfte. Im zweiten Doppel setzten sich Simone Dousa und Nora Holländer mit 6:3, 6:4 durch.

In den Einzeln war es hingegen lediglich für Wiemann gut gelaufen – sie triumphierte souverän mit 6:1, 6:0. Im vorderen Paarkreuz waren die Rot-Weißen stark besetzt, sodass Ripke und Dousa allen Anstrengungen zum Trotz leer ausgingen. Holländer zog mit 6:2, 6:7, 2:6 den Kürzeren. Und dennoch: „Die Spiele verliefen alle fair, die Stimmung war super, das Match hat Spaß gemacht. Wir sind mit einem richtig guten Gefühl nach Hause gefahren“, resümierte Wiemann.

Diesmal geben Marx & Co. den Vorsprung nicht mehr ab

Ein Sieg ist hingegen den Frauen 50 aus Springe gelungen – sie behaupteten sich in der Oberliga mit 4:2 beim Hildesheimer TV aus. „Das 3:1 nach den Einzeln war enorm wichtig“, sagte Kapitänin Marion Meyer. „Allerdings waren wir gewarnt: In der vergangenen Saison haben wir auch so hoch geführt und doch nicht gewonnen, weil wir noch beide Doppel verloren haben.“ Diesmal erspielten Ines Marx und Ulrike Rath mit einem 6:1, 6:2 den entscheidenden Punkt. Beinahe hätte es für Meyer/Gabriele Plesse beim 6:3, 6:7, 10:12 noch zu einer Verbesserung des Ergebnisses gelangt. „Uns fehlte bei insgesamt fünf vergebenen Matchbällen das Quäntchen Glück“, sagte Meyer. Das schmälerte die Freude über eine exzellente Teamleistung indes nicht. Meyer setzte sich im Einzel mit 6:2, 6:4 durch, Rath überzeugte mit einem 6:4, 7:5. „Ulrike kämpfte wie eine Löwin. Ihre knallhart gespielten Bälle machten ihrer Konkurrentin zu schaffen“, berichtete Meyer. „Im zweiten Satz lag sie mit 2:5 zurück, doch dank einer sehr konzentrierten Vorstellung konnte sie die Partie noch drehen.“ Die 73-jährige Marx untermauerte beim 6:2, 6:2 ihren Status als Nummer eins der Deisterstädterinnen.

Auftakt nach Maß für Mühe und die abgestiegenen Sarstedter

Der TKJ Sarstedt hat in der Verbandsliga der Männer 30 mit dem 4:2 beim TV Blau-Weiß Einbeck nach dem Abstieg aus der Landesliga einen Saisonstart nach Maß gefeiert. Dirk Mühe zeichnete sich auf seiner neuen Position als Spitzenspieler direkt mit einem 7:5, 1:6, 6:2 und einem 6:1, 6:1im Doppel an der Seite von André Hollemann aus. „Die Entscheidung stand beim Doppel von Michael Schneider und Jan Boochs beim 7:6, 3:6, 6:3 lange auf des Messers Schneide“, berichtete Teamsprecher Michael Knauer, der seine eigene Leistung als „zu harmlos gegen einen effektiven Gegner“ beschrieb – er zog mit 3:6, 4:6 den Kürzeren. Michael Schneider legte gut los, gewann den ersten Satz mit 6:4, brach dann jedoch ein: Der zweite Durchgang ging mit 6:0 an den Gegner, im dritten lag er schon mit 0:3 zurück. „Letztendlich verlor Michael ganz knapp mit 5:7“, haderte Knauer. Boochs feierte im Einzel hingegen ein 6:2, 6:2.

In der Verbandsliga der Männer 50 ist die SpVg Laatzen ein wenig vom Pech verfolgt – beim 1:5 gegen die TuS Wettbergen fehlten die Spieler der Positionen eins bis drei. „Schon zum Saisonauftakt traten wir dezimiert an, waren mit dem 3:3 gegen den TSV Salzgitter deshalb sehr zufrieden“, sagte Kapitän Uwe Kröger, der mit einem 6:4, 6:4 den Ehrenpunkt beisteuerte. „Roland Kaut konnte nach einer Aufholjagd und der Abwehr von mehreren Matchbällen von 2:5 auf 4:5 aufschließen, nur um dann doch noch zu verlieren“, sagte Kröger. Zudem scheiterte Heinrich Jagau knapp mit 6:3, 6:7, 2:6.

Von Martina Emmert