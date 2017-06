Tischtennis. Mit Jessika Xu vom TTK Großburgwedel vermeldet Frauen-Oberligaaufsteiger MTV Engelbostel-Schulenburg, neben der 15-jährigen Rückkehrerin Tabea Braatz von Hannover 96, einen Last-Minute-Zugang. Rechtzeitig zum Wechselschluss ging der Deal, über den sich Trainer Stephan Hartung hocherfreut zeigt, über die Bühne.

Die 22-jährige Xu stellte zuletzt ihr Studium und die Prüfungsphasen in den Vordergrund, deshalb mangelte es an Training und Matchpraxis. „Wir betreten in der Oberliga absolutes Neuland und wissen nicht wirklich, was uns erwartet. Auch wenn Jessika nicht regelmäßig gespielt hat, besitzt sie Drittligaerfahrung. Die momentan fehlende Sicherheit wird sich sicher bald wieder einstellen. Zum Wiederreinkommen bietet sich unsere Liga an. Der TTK wäre gern etwas früher informiert gewesen, kann ihre kurzfristige Entscheidung aber durchaus verstehen“, erklärt Hartung.

Mit Braatz war sich der MTV schon länger einig. „Der Kontakt ist nie abgerissen, und da sich ihre Regionalliga-Aussichten aufgrund des großen Kaders in Hannover nicht erfüllten, kamen wir wieder ins Spiel“, so der Trainer. In Sachen Verbleib der Ukrainerin Kateryna Bashmakova heißt es allerdings noch abwarten. „Ein soziales Jahr kann um ein halbes oder sogar ein Jahr verlängert werden, wenn ein begründetes Konzept vorgelegt wird. Kateryna muss ihr Visum im Juli neu beantragen. Da sie ihren Bachelor gemacht hat, sind wir zuversichtlich“, berichtet Hartung.

Sarah Falczyk und Julie Klapproth werden bei dem Abenteuer ebenfalls an Bord sein. Um der zweiten Mannschaft in der Bezirksoberliga Nord die Chance zum Aufstieg zu ermöglichen, nimmt der Verein einen Sperrvermerk für Jessika Xus Mutter Li-Ming Xu in Kauf, die für die Reserve antritt. „Wir versuchen, das Team nachzuholen und rechnen dies Li-Ming hoch an. Mit Tanja Bilo spielte sie schon früher beim TSV Kirchrode zusammen. Außerdem machen wir von dem neuen Doppelspielrecht Gebrauch, auch Kateryna Somova aus der Ukraine wird dort gemeldet. Wenn sie vor Ort ist, kann sie die Zweite unterstützen und zugleich in der Oberliga spielen. Das passt perfekt“, meint Hartung.

Neben Jessika Dudek komplettiert die dritte Neue die Reserve. „Ines Reifenstahl ist 33 Jahre alt und kommt aus Nordhessen. Sie wohnt schon seit zwei Jahren in Hannover, war aber immer noch eng mit ihrem Heimatverein TTC Albungen verbunden. Jetzt war ihr der Aufwand zu groß und sie hat sich für uns entschieden. Ein Glücksfall denn sie bringt Landesliganiveau mit“, sagt Hartung zufrieden.

Von Martina Emmert