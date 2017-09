Tage der Holzrennbahn in Wülfel gezählt

Das Ende naht: Am Mittwoch um 18 Uhr sollen die letzten Radrennen auf der alten Holzbahn in Wülfel ausgetragen werden – wenn das Wetter mitspielt. „Lattenmann“ Jürgen Apel (80), der Mann, der das Oval mit seinem Einsatz am Leben hielt, hört auf. Deswegen hat auch die Bahn keine Zukunft mehr.