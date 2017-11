Tegtmeyer hat Annahme üben lassen

Volleyball. Ihren zweiten Heimspieltag bestreiten die Verbandsliga -Frauen des TSV Stelingen. Um die ersten Punkte geht es am Sonnabend in der Rudolf-Harbig-Sporthalle in Berenbostel ab 14 Uhr.

In der ersten Begegnung wartet der Tabellendritte ATSV Habenhausen. „Das ist ein schwer zu spielender Gegner“, kommentiert Trainer Jörn Tegtmeyer. Jede Spielerin sei mindestens 1,80 Meter groß. „Wir müssen mit schnellem Spiel versuchen, den Habenhausener Block auseinander zu ziehen“, ergänzt Tegt-meyer.

In dieser Woche hat der Übungsleiter beim Training den Schwerpunkt auf die Feldabwehr und Annahme gelegt. Nur durch eine vernünftige Ballannahme kann ein druckvolles und schnelles Spiel aufgezogen werden. Das werden die Stelingerinnen auch im zweiten Vergleich beherzigen müssen. Dann treffen sie auf den achtplatzierten Blau-Weiß Lohne.

Die Gäste haben zwar erst einen Punkt auf ihrem Konto, trotzdem warnt Tegtmeyer davor, den Gegner zu unterschätzen. „Lohne hat bislang nur gegen hochkarätige Gegner gespielt“, gibt der Übungsleiter zu bedenken. Er stellt sich auch in dieser Begegnung auf eine kräftezehrende Angelegenheit ein. Zum Glück hat er zwölf einsatzfähige Akteurinnen zur Verfügung. „So können wir immer wieder einmal wechseln“, sagt er abschließend.

In der Landesliga geht es am Sonntag um Punkte. Der TSV Mühlenfeld genießt Heimrecht. Zunächst wartet ab 11 Uhr der TC Hameln, anschließend der Tabellenzweite VC Nienburg. Die größeren Chancen auf einen Punktgewinn rechnen sich die Gastgeberinnen gegen den TC Hameln aus.

Ebenfalls am Sonntag hat Schlusslicht VG Münchehagen/Hagenburg Heimrecht gegen den TSV Giesen und den MTV Pyrmont. Der erste Ballwechsel ist um 12 Uhr, der erste Kontrahent dürfte leichter zu besiegen sein. Die Gäste haben erst ein Spiel gewonnen. Gegen den Spitzenreiter aus Bad Pyrmont wird es deutlich schwerer.

Von Hartmut Butt