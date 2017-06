Hannover. Die Bühne war bereitet, und am Ende sprudelte der Champagner. Genau so hatte es sich der DTV am letzten Spieltag vorgestellt. Mit 8:1 besiegten die Tennisdamen aus Hannover das Team des LTTC Rot-Weiß Berlin und steigen ungeschlagen in die 1. Bundesliga auf.

„Natürlich war es unser Wunsch, sofort wieder aufzusteigen. Aber dass wir so unangefochten durch die sechs Spieltage marschieren, hätte keiner von uns gedacht“, sagte Trainer Ingo Kroll. Nur sechs Matches wurden abgegeben. Eine Machtdemonstration in der 2. Bundesliga, die auch Mut macht für die kommende Saison. „Wir haben aus dem vergangenen Jahr gelernt, dass der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga immens ist. Dementsprechend werden wir uns verstärken und vorbereiten“, kündigt Kroll an.

Wie souverän der DTV in der 2. Bundesliga agierte, verdeutlicht die Tatsache, dass gegen den LTTC Rot-Weiß Berlin mit Patty Schnyder, Lenka Jurikova und Anna-Lena Grönefeld wichtige Stützen der Mannschaft fehlten. Dennoch gaben Lourdes Dominguez-Lino, Shaline Pipa, Maria Martinez-Sanchez, Elena Camerin und Laura Bente vor 600 Zuschauern keinen Satz ab. Allein Syna Kayser musste sich zum ersten Mal in der Saison geschlagen geben. Gegen Camille Gbaguidi verlor sie mit 6:4, 6:7, 7:10.

Besonders glücklich war die 18-jährige Laura Bente aus der TennisBase Hannover, die ihren ersten Einsatz in dieser Liga hatte und beim 6:2, 6:2 gegen Nadja Lask eine makellose Leistung zeigte. Bente gehört eigentlich zur zweiten Garde, die derzeit noch um den Aufstieg in die Regionalliga Nord spielt. „Wenn das gelingt, haben wir zwei Mannschaften in den höchsten drei Spielklassen, damit wäre auch der Unterbau für die kommenden Jahre gesichert“, sagt Kroll und blickt schon weiter nach vorne. Für das Betreuerteam werden die Planungen sehr schnell beginnen, kündigte er an. Er will weiter auf die Mischung von Routiniers und Nachwuchsspielern bauen. „Das Konzept funktioniert bei uns.“

Von Sybille Schmidt